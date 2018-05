Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend

Sport, fiori, street food e nuove mostre. Sono tante le iniziative in programma a Monza e in Brianza per il weekend alle porte. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi.

Natura Mania in piazza a Monza

Fiori, piante, essenze e laboratori. Nel weekend piazza Trento e Trieste a Monza è pronta a trasformarsi in un meraviglioso giardino grazie all'evento Natura Mania. In programma una kermesse di due giorni dedicata al verde, alle piante, ai fiori e all'orto all'insegna della Natura. La manifestazione, patrocinata dal comune di Monza, è stata organizzata da Associazione Culturale Lab. In piazza sarà presente un Green Market con espositori selezionati tra le eccellenze alimentari, della cura della persona e benessere. Non mancherà un ricco calendario di attività culturali con laboratori, visite guidate e mini-corsi pensati non solo per bambini e famiglie.

Sport al Parco

Doppio appuntamento con lo Sport, la solidarietà e il divertimento nel Parco di Monza. Nel weekend infatti, domenica 6 maggio, è in programma la manifestazione podistica "In corsa con Marco". Nella stessa giornata invece in Autodromo si svolgerà la Marcia Formula Uno, giunta alla sua 39esima edizione per sostenere i progetti legati alla lotta contro i tumori.

Gnocco Fritto e bancarelle a Lentate

Dal 4 al 6 maggio a Lentate sul Seveso arriva l'appuntamento con il Gusto e i Motori con la kermesse che porta in città per tre giorni le specialità dell'Emilia Romagna con il Festival dello Gnocco Fritto con tigelle, vini e salumi insieme a bancarelle ed esposizioni di moto e auto sportive.

Paella e Sangria in piazza a Desio

Sapori di Spagna in piazza a Desio nel weekend del 4, 5 e 6 maggio dove in piazza Don Giussani è in programma un festival dedicato alla specialità "regina" della penisola iberica. L'appuntamento è organizzato da Italia on the road - Cibo da strada, patrocinato dal comune di Desio. Gli stand apriranno alle 18 del venerdì e nel weekend, sabato e domenica, si potranno degustare paella e sangria a partire dalle 11. La manifestazione è a ingresso libero.

Sagra del Salame

Prosegue anche per questo weekend la Festa del Salame a Casatenovo giunta quest'anno alla sua 46a edizione. Cucina casereccia e il sapore buono della tradizione si combineranno con musica, balli e divertimento.

Sagra Asparago Rosa

Per chi ancora non è riuscito a fare tappa a Mezzago, continua anche nel corso di questo weekend la Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago. Presso il ristorante della Sagra si potranno degustare piatti preparati con il pregiato ortaggio bianco con la punta rosata. Poi un ricco programma con performance musicali, animazioni e intrattenimento artistico.

Festa a Vedano al Lambro

Street food, intrattenimento, birra artigianale, musica e divertimento assicurato. A Vedano al Lambro da venerdì 4 a domenica 6 maggio è in programma una grande festa in Largo Repubblica 3. La manifestazione, a ingresso gratuito, è pronta a conquistare i palati degli ospiti con golosissime specialità preparate su cucine da strada con dolci e salato accopagnate da birra di qualità e musica dal vivo tutte le sere.

Festa di Primavera a Ceriano

Domenica sei maggio Festa di Primavera a Ceriano Laghetto. In programma una giornata di festa con bancarelle, street food, punti ristoro, animazione e intrattenimento. In programma attività sportive e ancora laboratori per i più piccoli, giri in sella al pony, bolle di sapone, un trenino e gonfiabili. In concomitanza si svolgerà anche la festa del Volontariato e dello sport con esibizioni e partite.

Festa della Birra a Cinisello

Le migliori birre del mondo e golosissime specialità da gustare on the road. Appuntamento a Cinisello Balsamo dal tre al sei maggio con la manifestazione "European Beer Market".

Mostre e Cultura

Dal 4 maggio arriva al Museo del Monza Eni Circuit la mostra Gilles Villeneuve che ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico, il cui tragico incidente sul circuito belga di Zolder nel 1982, ha posto termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni di appassionati il ricordo di un uomo diventato leggenda della velocità. Prosegue in Arengarioa la mostra dedicata alle creazioni di gioielli della concittadina Maria Vittoria Albani Scala dal titolo "Il Gioiello Fantasia" (ingresso gratuito). Proseguono nel weekend le mostre in corso alla Reggia di Monza tra cui l'esposizione "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy, o ancora la mostra "Star Wars is Back" in Villa Mirabello. Fino al 20 maggio sarà possibile visitare l'allestimento "Anton Van Dyck. L’Opera si racconta, con Dürer, Bolswert, Rubens, Corenzio dal Museo di Capodimonte alla Reggia di Monza”.