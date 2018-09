Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 settembre: tutte le sagre

Sagre di pesce e i sapori dei piatti autunnali e una visita tra i fasti della Villa Reale, oltre a una sfida a colpi di griglia. È un weekend di eventi sia a Monza che in Brianza quello quello da venerdì 7 a domenica 9 settembre.

Quaranta metri di griglie: ecco la sfida tra arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi

Quaranta metri di barbecue con arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi. È quanto andrà in scena da martedì 11 a giovedì 13 settembre al Parco Tittoni di Desio (Via Cavalieri di Vittorio Veneto) per l'evento "Arrosticini Vs Bombette". L'appuntamento è ogni giorno dalle 18. Ma oltre alla carne alla griglia ci saranno anche birre e vino d'eccellenza.

Sagra dei Pizzoccheri

Un appuntamento immancabile nel calendario delle sagre brianzole e una manifestazione culinaria tra le più attese della Lombardia. Anche quest'anno è confermata l'edizione 2018 della Sagra Valtellinese e dei Pizzoccheri a Seveso.

L'organizzazione ha reso note le date della kermesse dedicata alla specialità valtellinese e ai funghi dove si potranno trovare pizzoccheri, bruschette, risotto ai funghi e tante altre golosità tipiche. L'appuntamento prosegue fino al 9 settembre2018.

Sagra dei casoncelli di Marne

Dall'8 al 18 settembre a Marne, nella Bergamasca, torna la Festa del Casoncello. Per dieci giorni si potrà assaggiare il tipico piatto bergamasco e trascorrere qualche ora in compagnia con animazione e buona musica.

Festa del pesce

Torna la classica sagra del pesce a Concorezzo. Dal 7 al 9 settembre, nel parco di Villa Zoja, si potranno degustare i classici piatti di mare della tradizione italiana: pasta allo scoglio, riso cozze e vongole, pasta all'isolana, ma anche fritto di anelli di totano, totani ripieni e pesce spada.

Sagra di Santa Giustina

Sabato 8 e domenica 9 settembre a Bellusco è in programma la 50esima edizione del Palio dei carri biblici Fiorati. Spettacoli, divertimento, arte e cultura per vivere la città e le sue tradizioni.

La Festa nella Villa Reale di Monza

L'8 settembre sarà festa all'interno delle Villa Reale di Monza. Lo staff della dimora monzese, propone una giornata ricca di sorprese riportando i visitatori nell'epoca tardo ottocentesca. Ad accoglierli personaggi del passato, a condurli nelle sale i reali padroni di casa alla scoperta di un'atmosfera antica e gioiosa, dalle ore 14 anche uno spazio creativo dedicato ai bambini.

