Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend da venerdì a domenica 10 febbraio

Una fiera interamente dedicata al dolcissimo mondo del cioccolato, un pomeriggio per sfrecciare in pista con la propria auto nell'autodromo di Monza e poi un mercato con soli oggetti artigianali, oltre alle mostre e agli spettacoli teatrali. È un fine settimana ricco di eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 8 a domenica 10 febbraio 2019.

La fiera del cioccolato

Tre giorni da «leccarsi i baffi». Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Lissone la seconda edizione di «Chocomoments», la grande festa del cioccolato artigianale che sarà ospitata da venerdì 8 a domenica 10 febbraio in Piazza Libertà

Gli ambulanti di Forte dei Marmi

Speciale appuntamento con lo shopping a Cinisello: "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" ritornano alle porte della Brianza per allestire un mercato con oggetti realizzati a mano da artigiani.

In autodromo con la propria auto: ecco i Trackdays

In pista a Monza con la propria auto. Al Monza Eni Circuit tornano le giornate di circolazione turistica per privati che permettono agli appassionati di correre con vetture stradali sul tracciato del Tempio della Velocità. Sono sei le date dedicate ai Track Days, divise ciascuna in turni da 25 minuti, per permettere a tutti di sfrecciare nel circuito monzese. Non servono infatti particolari requisiti per entrare in pista se non una patente di guida valida e un'autovettura assicurata con targa.“

Ecco la mostra di Andy Warhol a Monza

Fino al 28 aprile 2018 Andy Warhol sarà il signore della Villa Reale con la mostra Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.

Monza Miniatura

Fino al 24 febbraio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate da Enrico Rossi.

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

Miss Marple al Manzoni

Miss Marple, la famosa detective di Agatha Christie, sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia. E lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti che, al Teatro Manzoni di Monza, darà vita a un personaggio contagioso, in un'interpretazione che creerà dipendenza.

"La dodicesima notte" al Teatro Binario 7

L’amore, il desiderio e il possesso. Sono questi i motori dell’opera shakespeariana, della mascherata in grande stile che sarà rappresentata sul palco del teatro Binario 7 per la stagione “Teatro + Tempo Presente” dall’1 al 3 febbraio.

"Pensavo fosse un pianoforte" al Teatro Binario 7 di Monza

C’è chi lo ha definito “pittore dei suoni”, per il modo di comporre ed eseguire brani al pianoforte: Andrea Benelli sarà protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori” diretta da Rachel O’Brien con EquiVoci Musicali. Sabato 9 febbraio con lui sul palco Andrea Zanibon.

"It's app to you" al Teatro Binario 7 di Monza

Algoritmo, figura divina condannata a scrivere eternamente nuove storie per il gioco, sta ultimando la stesura del nuovo episodio. 46 è il personaggio del videogioco: una ragazza che si risveglia morta nella sua stanza. Deve scegliere il suo giocatore dalla platea e sceglierà Luigi, solipsista, alter ego umano di Algoritmo, fermamente convinto che tutto il mondo sia solo il frutto della sua immaginazione. Luigi dovrà scaricare sul suo cellulare “It’s app to you”, un’applicazione per connettere il suo smartphone al videogioco e poter così governare e muovere 46. Lo scopo del gioco è trovare l’assassino di 46 e ucciderlo. Nella ricerca degli indizi, tra tutorial, dialoghi impossibili e sfide da superare, realtà e virtualità si scontrano

"Il sogno di tartaruga al teatro"

I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età: perché la storia di Tartaruga ci insegna a credere fortemente nei nostri sogni, a lottare perché si realizzino, soprattutto se sono rivolti non solo al bene nostro, ma a quello di tutti. Educazione musicale, educazione ambientale ed educazione alla diversità le tematiche che si intrecciano e si rincorrono per l’intera durata dello spettacolo (adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni).

