Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend di sabato 9 e domenica 10 giugno

Il weeekend è alle porte e a Monza e in Brianza, tra sagre, manifestazioni, street food e tante iniziative, sono tantissimi gli appuntamenti in programma da segnare in agenda.

Ecco per voi una piccola guida al weekend.

Corteo storico a Monza

Sabato 9 giugno si rinnova l'appuntamento con il corteo storico per le vie della città di Teodolinda. A partire dalle 21 prenderà il via, lungo il consueto percorso che attraverserà il centro storico, il corteo per la rievocazione medievale con i figuranti in costume d'epoca. Il capoluogo brianzolo però si animerà già dal pomeriggio quando alle sedici, sotto l'Arengario, uno dei luoghi simbolo della Monza "storica", faranno la loro comparsa le merlettaie, gli armigeri e diversi personaggi in costume d'epoca per un momento di rievocazione di scene di vita medievali.

Sagre in Brianza

Prosegue anche per questo weekend a Biassono la Festa Campagnola, giunta quest'anno alla 37esima edizione e immancabile appuntamento nel calendario delle feste estive brianzole. A Villasanta si continua con la Manifestazione Sanfioranese mentre sapori e profumi della Sardegna sono protagonisti a Senago dove i più golosi potranno fare tappa alla Sagra del Maialetto Sardo.

Cesano BierFest

A Cesano Maderno si rinnova l'appuntamento con la Festa della Birra. Dal 7 al 10 giugno, nell'area Velodromo, in via Sant'Eurosia, è in programma la manifestazione Cesano BierFest. Anche quest'anno in occasione dell'originale festa della Birra non mancheranno boccali, cucina, griglieria, street food e tanto intrattenimento con buona musica ed esibizioni.

Street Food a Burago

Torna per il quinto anno di seguito a Burago di Molgora l'appuntamento con lo Street Food Village. Dall'8 al 10 giugno piazza Matteotti nella cittadina brianzola si trasforma in una cittadella del gusto con prelibatezze dolci e salate selezionate dai migliori food truck. L'evento, organizzato dall'associazione Street Food e patrocinato dal comune di Burago Molgora, sarà aperto al pubblico dalle 19 alle 24 quando le cucine di strada inizieranno a preparare le loro pietanze. In programma oltre al cibo anche un ricco programma di intrattenimento con musica e cabaret.

Festa medievale a Busnago

Un mercatino rinascimentale, sbandieratori, dame e cavalieri in abiti storici pronti a sfilare per le vie della città. Torna anche quest'anno, nel weekend di sabato 9 e domenica 10 giugno, la consueta festa del gruppo Sbandieratori Torre dei Germani di Busnago che, come ogni anno, animeranno per tre giorni il paese con esibizioni e sfilate, insieme agli appuntamenti immancabili con la corsa delle Torrette e il Torneo di calcio storico. Novità di quest'anno, la scuola di bandiera, che si terrà il sabato pomeriggio, un'occasione per grandi e piccini di provare a sbandierare o a suonare la chiarina e il tamburo.

Festival dello Sport in Autodromo

Minigolf, arrampicata, danza, yoga, tennis e pattinaggio. Queste sono solo alcune delle discipline che nel weekend di sabato 9 e domenica 10 giugno si potranno conoscere da vicino con esibizioni e dimostrazioni in Autodromo a Monza. Il Tempio della Velocità ospita infatti il Festival dello Sport, l'appuntamento organizzato dall'Unione Società Sportive Monza e Brianza con due giorni dedicati a dimostrazioni, esibizioni e prove di varie discipline a ingresso libero.

Mostre e Cultura

Prosegue in città la mostra in Arengario che omaggia il grande maestro del cinema Pupi Avati. Al Museo del Monza Eni Circuit la mostra Gilles Villeneuve ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico, il cui tragico incidente sul circuito belga di Zolder nel 1982, ha posto termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni di appassionati il ricordo di un uomo diventato leggenda della velocità. In Villa Mirabello invece attende i visitatori una galassia di mattoncini Lego per la mostra "Star Wars is Back!".