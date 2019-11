Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: mercatini del Trentino, feste e nuove mostre

Questo fine-settimana avrà per protagonisti tanti mercatini, di cui alcuni di Natale, come quello alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, ed eventi dedicati alla gastronomia, come la castagnata degli alpini in arrivo in piazza Roma a Monza.

Bancarelle e food

A Lissone arrivano i mercatini trentini della Val di Non, tra profumi, sapori e atmosfere del Nord; in contemporanea Seregno si trasforma in un villaggio alpino con i vini e i formaggi di Trentino in piazza. Per chi desidera rinnovare il proprio guardaroba, invece, arriva Swap party, il super scambio di vestiti di tradizione newyorkese.

Feste e cultura

A Biassono si festeggia tra specialità brianzole, bancarelle e musica per la Fiera di San Martino, in arrivo anche a Bellusco con mercatini, food e 'omnibus a cavalli'. A Cologno Monzese nel frattempo inaugura la mostra sulle macchine di Leonardo da Vinci, adatta sia ad adulti che a bambini.