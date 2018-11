Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 9 a domenica 11 novembre

Un mercatino Trentino, una festa medioevale, ma anche una mattinata a "caccia di tartufi" e una corsa nel parco. È un fine settimana ricco di iniziative sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 9 a domenica 11 novembre.

Ecco il mercatino Trentino

Da venerdì 9 a domenica 11 novembre 2018, ospitato nella cornice di Piazza Vittorio Veneto a Seregno si terrà "Trentino in Piazza", in collaborazione con Viviseregno. L’evento, che rappresenta un tradizionale appuntamento con il Trentino, è giunto alla sua ventunesima edizione.

La festa medievale

Un mercatino medievale, giochi antichi e dimostrazioni. Domenica 11 novembre a Concorezzo è in programma la Festa Medievale. In occasione della Festa del Patrono la città fa un salto indietro nel tempo: lungo via Libertà e via de Capitani sarà presente un mercatino medievale e a tema Fantasy, non macherà l'animazione di sbandieratori e trampolieri, esibizioni di giocoleria con i coltelli e un corteo storico.

Monza water run

Torna la Monza Challenge- Water Run, la corsa organizzata dalla società Sportiva Monza Marathon Team con la sponsorizzazione di BrianzAcque. L’evento,in programma per la mattina di sabato 10 novembre, al Parco di Monza ha un carattere ecosostenibile: per dissetarsi, i partecipanti utilizzeranno infatti solo ed esclusivamente la buona acqua pubblica di rete a "Km.0", che sarà distribuita in due punti.

A caccia di tartufi nel parco

Lo spettacolo del foliage e il profumo dei tartufi. È una giornata ricca di colori e sapori quella in programma a Villa Carcano (Anzano) per domenica 11 novembre.

Il Museo a misura di bambino

Il museo d'arte contemporanea di Lissone a misura di bambini. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Eos cooperativa sociale onlus propone, per tutto il mese di novembre, attività incentrate sul patrimonio artistico ed il paesaggio e sulla loro salvaguardia. Per i più grandi (dagli 11 ai 14 anni) sabato 10 novembre si tratterà di diventare cittadini attivi con "Costituiamo l’arte: piccoli grandi cittadini in azione". Partendo dall’articolo 9 della Costituzione si parlerà di salvaguardia del patrimonio, trasformando il testo in poesia e costruendo delle composizioni ricche di colori.

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio 2019 la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

