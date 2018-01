Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dell'Epifania

Epifania a Monza

Giornata ricca di iniziative sabato sei gennaio a Monza. In occasione dell'Epifania il centro di Monza si anima con la Befana del Motociclista. L'appuntamento è per le ore 10 in Piazza Trento e Trieste con la 25° edizione della sfilata per le vie cittadine con consegna dei doni agli istituti di accoglienza di Monza. La giornata di festa proseguirà poi alle 15.30 nel centro Storico con la Marching Band della Befana. Lo spettacolo itinerante della Triuggio Marching Show Band animerà con musica e intrattenimento il pomeriggio. In centro città come ogni anno l'Enpa organizza un momento di festa dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni dalle 9,30 alle 18,30 sotto i portici dell'Arengario di Piazza Roma. Sarà presente il gazebo ENPA con i volontari accompagnati da due simpatiche Befane armate di scope che regaleranno caramelle ai più piccoli e buonumore a tutti. In vendita le calze della Befana dedicate agli animali. In piazza Carducci ultimo weekend per passeggiare tra i magici mercatini natalizi che saranno a Monza fino a domenica 7 gennaio.

Papurott e Befana dei Pompieri a Lissone

Ricco programma di iniziative sabato sei gennaio in occasione dell'Epifania a Lissone. Gli eventi in città iniziano venerdi' 5 gennaio alle sedici a Palazzo Terragni con lo spettacolo di narrazione "La Befana e il segreto di tutte le favole". Sabato sei gennaio invece alle 9.30 è in programma il corteo dei Magi con partenza da Villa Magatti e arrivo al Palazzo Municipale. Sotto i portici del municipio poi ci sarà la tradizionale distribuzione di "Papurott", il dolce tipico lissonese. Alle 17 in piazza Libertà arriva la Befana dei Pompieri che distribuirà dolci e caramelle ai più piccoli.

Festa e mercatino in piazza a Cesano

A Cesano Maderno torna l'appuntamento con la festa della Befana per grandi e piccini con tante bancarelle e dolci sorprese. L'evento di sabato 6 gennaio, allestito a cura dell'Associazione "Il Mercatino", si terrà in Piazza Esedra dalle 8.00 alle 18.00. Saranno presenti stand di hobbistica, bancarelle con prodotti tipici a km zero, caldarroste, frittelle e animazione a tema con trucca bimbi. Nel pomeriggio, cioccolata offerta dal gruppo degli Alpini di Cesano Maderno e partecipazione della Befana.

Epifania a Brugherio

La festa dell'Epifania è particolarmente sentita a Brugherio dove anche quest'anno è stata organizzata una sfilata per le vie del paese con i Magi protagonisti e le celebrazioni. Immancabile come ogni anno torna il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (termine greco che significa “manifestazione”), la ricorrenza che invita tutti “a basaa i umitt”, un’espressione dialettale che da secoli sottintende l’usanza di mandare devotamente tre baci verso il reliquiario esposto alla venerazione dei fedeli nella Chiesa San Bartolomeo in piazza Roma. L’espressione umitt o “uomini piccoletti”, è suggerita dalle tre sculture poste sulla volta della teca, che ritraggono i Magi inginocchiati: una sorta di oblò permette poi di osservare le reliquie. In programma anche una sfilata dei Magi. Leggi qui il programma.

Corteo dei Magi a Seregno

A Seregno torna il tradizionale appuntamento con il 47esimo corteo dei Magi nel Giorno dell'Epifania. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 200 figuranti in costume, prenderà il via dall'oratorio San Rocco alle 9.30. Il corteo proseguirà poi per via Cavour, piazza Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Umberto I fino ad arrivare a piazza Concordia dove seguirà la messa nella Basilica. Alle 11 il corteo proseguirà il suo percorso da piazza Libertà fino a viale Santuario. La giornata continua con l'adorazione dei Magi presso il presepe vivente di Santa Valeria e la visita alla casa di riposo.

Falò della Befana a Limbiate

Un falò per festeggiare l'Epiania. Appuntamento a Limbiate sabato sei gennaio a partire dalle 20 nel parco Ragazi dell'Elba in via Cacciatori. Si comincia alle 20 con l'accensione del falò, alle 20.30 esibizione della Banda Corinna Bruni di Limbiate e alla fine panettone, pandoro, vin brulè e thè caldo per tutti. La manifestazione dedicata all'Epifania è organizzata dalla Pro Loco di Limbiate insieme al Comitato di Quartiere Ceresolo e Banda Corinna Bruni di Limbiate.

Befana sul ghiaccio a Seveso

Dalle 8 alle 18 a Seveso in piazza Cardinal Confalonieri è in programma la manifestazione "Befana in piazza". Sarà presente un mercatino con prodotti di hobbistica, sapori regionali, articoli regalo, pezzi di collezionismo e vintage. Nel pomeriggio grande spettacolo sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio con l'arrivo della Befana.

Befana sul Lambro

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la Befana sul Lambro in Brianza. La 31esima edizione della manifestazione è in programma per venerdì 5 Gennaio alle 18,30 ad Agliate. L'evento, dal titolo 'Snaturature sul fiume', è a cura della Commissione Cultura Alternativa di Carate e del Comitato per il diritto al Mito/Festa del Bambino. La manifestazione prevede, come ogni anno, la sera della vigilia dell'Epifania, l'arrivo della Befana sulle acque del fiume Lambro in uno spettacolo di teatralizzazione che si svolge nei pressi del ponte di Agliate, frazione di Carate Brianza. Sulla riva del fiume suonerà l'Orchestra di percussioni Mitoka Samba.

Eventi per la Befana a Desio

Grande festa e tanti appuntamenti a Desio in occasione dell'Epifania. Sabato 6 Gennaio 2018, in occasione della Festa della Befana, sono cinque gli appuntamenti in programma nel comune brianzolo: la camminata della Befana, il corteo dei Magi, la manifestazione "Aspettando la Befana" in piazza Conciliazione e una serata danzante alla bocciofila. Leggi qui il programma.

Presepe vivente ad Agliate

A causa del maltempo a Santo Stefano è slittato l'appuntamento con il tradizionale presepe vivente di Agliate che sarà riproposto nel pomeriggio di sabato sei gennaio. L'appuntamento è per le ore 15 nella frazione di Agliate a Carate Brianza, presso la Basilica. La manifestazione terminerà alle ore 18. Si comincia con l'Annunciazione nel piazzale Antistante la Basilica di Agliate per proseguire poi con le rappresentazioni nel parco dove prenderanno forma i quadri di un villaggio palestinese, il censimento, Erode e i Magi fino all'arrivo nella grotta con la Sacra Famiglia.

Mostre a Monza

Fino all'undici febbraio a Monza, presso la galleria civica di via Camperio, è aperta la mostra "Suoni in gioco" a ingresso libero dedicata ai più piccoli che espone giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano (Orari: Epifania aperto 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19). A Monza, in Villa Reale, è ancora possibile visitare la mostra "Maurizio Galimberti. San Nicola reMade" che sabato 6 gennaio 2018 sarà aperta dalle 10 alle 19. Fino al 31 gennaio negli appartamenti Reali sarà presente la mostra "Giuseppe Locati: L'arte e il pensiero".

Aperture straordinarie

La villa Reale di Monza con le sue mostre per il giorno dell'Epifania sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19.