Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend di Capodanno

L'ultimo weekend dell'anno è alle porte. Tra cene, appuntamenti, concerti, teatro, cabaret e feste in piazza sono tantissimi gli eventi organizzati a Monza e in Brianza per salutare il 2017 e accogliere con un brindisi il 2018. Oltre alle iniziative per la notte di San Silvestro il weekend lungo di Capodanno ha in serbo anche tante aperture straordinarie. Ecco per voi una piccola guida.

Capodanno a Monza

Teatro, musica e un galà di eleganza, divertimento e buona cucina. A Monza sono tante le proposte per festeggiare la notte più lunga dell'anno. In Villa Reale si brinda all'anno nuovo con un elegante party: per la serata di domenica 31 dicembre è in programma una grande festa con cena, festeggiamenti, brindisi e musica. La musica sarà invece protagonista al teatro Manzoni con uno speciale concerto di Antonella Ruggiero dai brani storici di Antonella con i Matia Bazar a quelli più significativi della produzione solista fino ai giorni nostri, oltre ad un percorso all’interno delle musiche dal mondo e del cantautorato italiano. Al termine dello spettacolo, brindisi allo scoccare della mezzanotte con spumante e panettone per festeggiare tutti insieme a Teatro l’inizio del nuovo anno. Capodanno a teatro anche al Binario 7 con un doppio appuntamento con due spettacoli. In sala Chaplin Buoni Propositi – Di e con Rita Pelusio e Lucia Vasini, mentre in Sala Picasso - dopo aver girato tutta Italia -torna a casa lo spettacolo cult della Premiata Ditta Colina-Bertato: Mia moglie parla strano. Dopo gli spettacoli si festeggerà con gli artisti, con il panettone (e il pandoro), le bollicine e tanta musica.

Feste e musica in piazza in Brianza

Concerti in piazza con musica, animazione e brindisi anche in Brianza. A Lissone il Capodanno è swing con il concerto di Raffaele Kohler e la sua band in programma domenica 31 dicembre 2017 a partire dalle 23 in piazza Libertà per brindare all'anno nuovo. Con la loro musica porteranno gli ospiti a New Orleans omaggiando il grande Louis Armstrong, in Francia interpretando i brani manouche di Django Reinhardt e le canzoni di Charles Trenet per poi tornare in Italia con i brani di Fred Buscaglione, Fred Bongusto e Domenico Modugno. Musica, animazione e brindisi anche a Biassono (dove sarà aperta anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio) e a Brugherio con musica, intrattenimento per i piccoli con truccabimbi e sculture di palloncini, a mezzanotte brindisi e panettone e poi ancora musica e canzoni.

Capodanno da ridere

Capodanno da ridere a Nova Milanese dove domenica 31 dicembre è in programma il Capodanno a teatro. Presenta la serata Sergio Sironi e tra gli ospiti ci saranno Paolo Casiraghi (Suor Nausica), Urbano Moffa e Carmine del Grosso. La serata ha un costo di 30 euro. Veglione di Capodanno con cabaret anche a Villasanta al teatro Astrolabio con Monza Cabaret. Il programma prevede intrattenimenti che si susseguiranno alternando spettacoli di cabaret, una cena a buffet organizzata da un servizio catering professionale, musica, balli, festeggiamenti e per i bambini dai tre ai dieci anni verrà riservato uno spazio dove personale qualificato provvederà a farli divertire.

Christmas Village a Monza

Fino a domenica 7 gennaio nel capoluogo brianzolo sarà presente un villaggio natalizio con bancarelle, mercatini, una pista di pattinaggio e un'area giostre per i più piccoli. In piazza Carducci tutti i giorni si potrà passeggiare tra trenta casette di legno che esporranno prodotti artigianali e idee regalo mentre in piazza Trento e Trieste ci sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio operativa dalla mattina alla sera e una giostra ottocentesca con cavalli a grandezza naturale per i più piccoli.

Aperture straordinarie

A Monza i Musei Civici nella giornata di lunedì 1 gennaio 2018 saranno aperti dalle 15.00 alle 18.00. La Reggia di Monza invece sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 19.00.