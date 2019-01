Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: dalla mostra di Warhol alle visite guidate alla Villa Reale

Una visita con il Re Umberto e la Regina Margherita alla scoperta delle Villa Reale, ma anche la mostra di Andy Warhol e una marcia della pace. È un fine settimana carico di eventi quello da venerdì a domenica 27 gennaio sia a Monza che in Brianza

Marcia della Pace a Muggiò

“La buona politica è al servizio della Pace”. Intende approfondire e rilanciare il messaggio di Papa Francesco per la LII Giornata mondiale della Pace, la nuova edizione dell’annuale Marcia della Pace che si terrà il prossimo 25 gennaio a Muggiò ed è organizzata dal Decanato di Desio (che comprende i comuni di Bovisio Masciago, Desio, Nova Milanese e Muggiò), dalla Comunità Pastorale “Madonna del Castagno” e dal Comune di Muggiò in collaborazione con Aiuto alla Chiesa che Soffre.

Ecco la mostra di Andy Warhol a Monza

Per tre mesi, Andy Warhol sarà il signore della Villa Reale. Dal 25 gennaio al 28 aprile 2019, si tiene infatti la mostra Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.

Alla scoperta della Villa Reale con Re Umberto e la Regina Margherita

Due Reali padroni di casa, re Umberto e la regina Margherita, accoglieranno e accompagneranno i visitatori alla scoperta del secondo piano nobile e del belvedere per una visita guidata senza precedenti della Villa Reale di Monza.

Ecco "Biancaneve, la vera storia"

"Biancaneve, la vera storia" al teatro Binario 7 di Monza Eventi a Monza „In arrivo al Teatro Binario 7, eccezionalmente di sabato, la vera storia di Biancaneve, vincitore del Premio Eolo 2018 come miglior spettacolo di Teatro Ragazzi. Diversamente dall'opera Disney, nella fiaba originale dei fratelli Grimm c'è una madre che diventa matrigna, perché bruciata dall'invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama a fiorire.“

"L'orchestra femminile di Aushwitz" al teatro Binario 7

Nuovo, toccante appuntamento per la stagione di “Terra. Musiche, voci e paesaggi sonori”, diretta da Rachel O’Brien con EquiVoci Musicali. Nel Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ecco il concerto che celebra e ricorda un’insolita orchestra: quella formata nel campo di concentramento tristemente più famoso della storia da quarantasette donne, deportate. A dirigerle Alma Rosé, dotatissima violinista ebrea, nipote del compositore e direttore d’orchestra Gustav Mahler.

"Animali notturni", ecco lo spettacolo

Due coppie vivono nella stesso Paese, nella stessa città, nello stesso condominio. Sono quattro persone che si assomigliano, pur differendo in tanti piccoli particolari: cultura, sensibilità, professione, desideri, paure. Ma la differenza fondamentale, quella che muove i fili della loro storia, è costituita dalla nazionalità. Perché una coppia è originaria del paese in cui vive, l’altra ci è arrivata e ha finito per abitarci, senza permesso. E allora succede, una volta ancora, che la lotteria della Storia permetta a qualcuno di possedere vantaggi rispetto ad altri, pur non avendone il merito. Ecco allora che una nuova legge mette tutto a repentaglio, regalando un potere inatteso, e casuale, alla coppia autoctona.

Monza Miniatura

Fino al 27 gennaio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate dal concittadino Enrico Rossi.

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

