Cosa fare a Monza nel week-end: cena in bianco, sport e food

Da non perdere questo fine-settimana il ritorno della mitica Cena in bianco, in arrivo in città con un elegante evento sotto le stelle, ma anche il Festival dell'Oriente, al Parco Tittoni tra yoga, massaggi e cibo esotico, e Feudo in festa, a Busnago con sbandieratori, musici e antichi mestieri.

Food

Anche questo week-end sono tante e valide le iniziative legate al food. A Seveso la Sagra emiliana porta squisiti tortellini, gnocco fritto e tagliatelle; a Brugherio si celebrano gli Usa con American Food Festival; a Binzago regnano le birre e la cucina della Bavaria; mentre ad Arcore Rock Street Food porta insieme cibo da strada e musica.

Sport e manifestazioni

La Fluo Run permette di correre per le vie di Monza tra balli, musica, luci e colori fluo. Nel frattempo a Cesano Maderno viene proposta una camminata con gli Alpini, la tradizionale marcia ludico motoria a passo libero aperta a tutti.