Cosa fare a Monza nel week-end: concerti gratis e cultura

Protagonisti indiscussi di questo fine-settimana monzese saranno i concerti gratuiti in programma per Piano City, in programma nel Parco di Monza, con suggestive melodie di Chopin in versione jazz. Da non perdere anche Concorso d'eleganza, la due giorni con auto d'epoca a Palazzo Borromeo, che permetterà di fare un "viaggio nella storia tra stile, arte e bellezza in una villa gentilizia seicentesca", come scrivono gli organizzatori. Previste anche tante iniziative culturali ed eventi consacrati ai sapori. Ecco i più interessanti.

Food

A Senago la Sagra pugliese permette di gustare piatti come impepata di cozze, orecchiette alle cime di rapa e spaghettoni alla tarantina; a Vimercate Alto Adige a Tavola, consente di assaggiare formaggi, strudel e ottimo vino; a Vedano il Festival dello streetfood porta prelibatezze come arancini, pizza fritta e panzerotti; mentre a Mezzago prosegue la Sagra dell'asparago rosa, con tutti i suoi deliziosi piatti di stagione.

Concerti, mostre e sport

Oltre ai concerti previsti alla Villa Reale, Piano City anima con concerti a costo zero anche altri luoghi della città, come i Portici dell'Arengario, la Sala Maddalena e l'Auditorium. Gratuito anche lo spettacolo di ethno blues in arrivo a Cologno Monzese, sul palco Danilo Vignola, ukulele, Gio Didonna, percussioni, Zi Rock and his toys, guitarbox. A Sesto, invece, è visitabile l'interessante mostra Storie di Moda della Galleria Campani, che prevede anche proiezioni cinematografiche gratis. Gli amanti delle due ruote, poi, sono attesi all'Autodromo di Monza, dove si terrà la tre giorni The Reunion. Per i più piccoli, infine, a Trezzo, vengono proposti dei giochi a tema medievale al castello.