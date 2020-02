Un mercatino francese e feste di Carnevale: cosa fare a Monza e in Brianza nel week-end

Protagoniste di queste giornate saranno il mercatino francese, in arrivo in piazza Trento e Trieste con formaggi, vini e squisiti dolci come i macaron, e le sfilate e gli spettacoli in programma per Monza in maschera, la grande manifestazione di Carnevale.

Spettacoli e bambini

In piazza a Monza sono protagonisti i personaggi di Alice nel paese delle meraviglie. Al Teatro Binario 7 intanto va in scena Amleto Take Away, una versione contemporanea - e social - del dramma shakespeariano; al Teatro Villoresi invece è in anteprima nazionale Manzoni Anema e Core, una pièce sui Promessi Sposi in versi napoletani. La biblioteca di Cologno poi per Carnevale ospita letture per ragazzi con uno speciale Carnevale.

Mostre

Assolutamente da visitare alla Villa Reale è Giappone, terra di geisha e samurai; a Concorezzo 10x100 raccoglie le opere di arte contemporanee di dieci diversi artisti; all'Arengario di Monza nel frattempo continua la mostra sull'iconico fotografo Steve McCurry; colori fluo e linee morbide aspettano i visitatori di Fluoemotion Comics a Mf Care Factory; due secoli di ritratti al femminile sono narrati a Vimercate; ai Musei Civici di Monza è ancora possibile vedere la mostra l'Amore inciso; mentre a Cologno prosegue l'esposizione sulle macchine di Leonardo da Vinci.