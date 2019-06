Cosa fare a Monza nel week-end: notti bianche, feste e sport

Da non perdere questo fine-settimana l'attesa Notte nera di Cogliate, con musica, shopping, silent disco e un black out totale, e la Notte bianca di Agrate, tra spettacoli, giochi per bambini e musica per otto ore di fila.

Food

Giussano ospita la Sagra dell'arrosticino abruzzese, con tante specialità a base di carne; Cologno sarà animata da musica dal vivo, balli e soprattutto molte pinte, in occasione della Festa della birra; Cesano Maderno, invece, sarà invasa da street food, musica e attività per bambini per 'Croce bianca in piazza'.

Feste e manifestazioni

A Vimercate sono attesi pane in piazza, musica dal vivo e mercatini per la Festa abruzzese; a Besana in Brianza intanto arrivano balli, incontri per bambini per Brugora in festa. Mentre ai Boschetti Reali di Monza ai più piccoli vengono proposti giochi di una volta e fiabe in una 'casetta di marzapane'.

Sport

A Brugherio Sport Night porta tornei e un'area relax; a Vimercate In forma al parco propone sport all'aperto a costo zero; la mitica Monza Resegone, infine, torna con la seguitissima sfida notturna.