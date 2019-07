Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend del 27 e 28 luglio: gli eventi

Il ritmo incalzante della "taranta" con gli irresistibili sapori tipici della Puglia, il profumo della pizza e ancora spettacoli in piazza dedicati ai bambini e non solo. A Monza e in Brianza arriva un altro ricco week-end di iniziative. Tante le proposte in programma per il fine settimana estivo di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio.

Prosegue a Lentate sul Seveso il Pizza Festival Lombardia, giunto quest'anno alla seconda edizione. Tra gli appuntamenti gastronomici anche la Sagra della Costata Fiorentina a Seveso, Salamelle in Sol Maggiore, una festa con buona cucina e musica a Brugherio e il Festival della cucina sarda al laghetto di Giussano. I sapori e la tradizione della Puglia, con la "Notte della Taranta" arrivano in Brianza, nel Parco Tittoni, con la prima edizione del Festival della Puglia: pasticciotti, panzerotti fritti e puccia salentina insieme a musica e intrattenimento.

Sabato sera invece Monza diventa un palco a cielo aperto con il consueto appuntamento gratuito in piazza Trento e Trieste con la rassegna "Non solo Clown".