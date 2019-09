Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: ville aperte, sagre e feste

Protagoniste di questo fine settimana sono le iniziative di Ville Aperte in Brianza; per tutti gli amanti dello sport, intanto, domenica torna la Mezza di Monza, la manifestazione aperta a tutti; musica in piazza e a costo zero, poi, è in programma per i 150 anni di Cesano Maderno.

Sagre

A Limbiate è possibile gustare specialità come pappardelle e risotto ai funghi grazie alla Sagra del porcino. A Lazzate invece sono nel menù pizzoccheri, 'polenta de pomm' e gateau con la Sagra della patata.

Cultura

Il coinvolgente itinerario Sui passi della monaca di Monza propone percorsi teatralizzati sulle tracce di suor Virginia de Leyva. Alla Villa Reale di Monza infine continua l'esposizione con l'opera di Clelia Grafigna.