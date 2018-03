Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni

Una corsa per la vita, tantissime mostre nuove, dai fumetti manga all'estro creativo di Sam Havadtoy fino all'astrattismo di Omar Hassan. E poi ancora teatro e musei, alcuni dei quali visitabili gratuitamente esclusivamente domenica 4 marzo, a Milano. Ecco per voi la guida agli appuntamenti del weekend con gli eventi in programma a Monza e dintorni.

Run for life, corsa al Parco di Monza

Appuntamento nel parco di Monza domenica 4 marzo per Run for Life, una corsa per la vita. L'iniziativa, organizzata da SocialTime onlus, in corrispondenza della festa della donna, si propone come una manifestazione sportiva non competitiva, per promuovere il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile tra uomo e donna. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi di 21km e 10 km cronometrati e una camminata di 5km aperta a tutti.Partenza da Cascina San Fedele, Parco di Monza.

Mostre a Monza

Sono tante le nuove mostre inaugurate recentemente nel capoluogo brianzolo. Fino a domenica 1 aprile al Serrone della Villa Reale sarà visitabile la personale dell'artista Omar Hassan "L'essenziale è invisibile agli occhi" che presenta una serie di opere inedite, tra sculture, dipinti ed un’installazione realizzata per l’occasione nella Rotonda dell'Appiani, in un dialogo immaginario tra il giovane artista e il grande Wassily Kandinsky. Alla Reggia di Monza ci sono due nuove mostre tutte da scoprire: "Mangasia", un'esposizione dedicata al fumetto asiatico con trecento opere di fumettisti, film d'animazione e artisti e l'allestmento "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy. La personale dell'artista che è tra le figuri più celebri della scena newyorkese tra gli anni Settanta e Ottanta sarà in Villa Reale fino al 22 aprile 2018. Ai Musei Civici invece prosegue l'esposizione "Le Immagini della Fantasia" dedicata ai più piccoli a ingresso gratuito.

A teatro

La maratona teatrale monzese inizia venerdì 2 marzo alle 21 al Binario 7 dove andrà in scena il sesto spettacolo della stagione L’Altro Binario, Mater certa, che racconta cosa succede quando desiderio di maternità e paternità si scontra con la realtà. Il tema della genitorialità e dell'attesa è il filo conduttore anche dello spettacolo "Un Papà. Sarà maschio o femmina?" in programma domenica 4 marzo. Ad Arcore invece appuntamento con la rassegna Brianza Classica sabato 3 marzo alle ore 21 presso l'Auditorium Don Oldani in via G. Donizetti 38 con uno spettacolo che omaggia la donna icona di stile del ‘900: Coco Chanel.

Festival della Porchetta

Festival della Porchetta nel weekend di venerdi' 2, sabato 3 e domenica 4 marzo nel comasco, alle porte della Brianza.A Solbiate è in programma la manifestazione Porchette d'Italia, un appuntamento enogastronomico dedicato a questa specilalità, alla sua tradizione e le sue tipologie. Saranno presenti tanti stand che proporranno anche birre artigianali e vini regionali.Il festival si terrà presso il campo sportivo comunale al coperto in area riscaldata in località Casa Rossa, in via Monte Rosa, Concagno a Solbiate (Como).

Non solo Monza: musei gratis a Milano

Domenica 4 marzo torna l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa ministeriale che ogni prima domenica del mese consente di visitare gratuitamente numerosi musei e aree archeologiche in tutt'Italia. Molte, come sempre, le strutture espositive accessibili a costo zero a Milano: luoghi adatti ai bambini come l'Acquario e il Museo di storia Naturale; musei iconici come il Cenacolo vinciano e la Pinacoteca di Brera; e spazi per gli amanti della storia quali il Museo archeologico e il Museo del Risorgimento. Leggi qui l'elenco completo e tutte le info.