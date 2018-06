Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend

L'estate è ufficialmente alle porte e nel weekend in Brianza sono tantissimi gli appuntamenti organizzati per assaporare le giornate e trascorrere del tempo all'aria aperta. Dalle sagre allo street food, passando per la musica e lo sport: ecco per voi la nostra guida agli eventi.

Street food in piazza a Monza

Street food, artisti di strada, spettacoli e musica. A Monza arrivano tre giorni dedicati alle golosità on the road in piazza Trento e Trieste dove da venerdi 15 a domenica 17 giugno è in programma la kermesse Street Food Art Festival.

Motori e Velocità

Fine settimana targato Quattroruote e TopGear al Monza Eni Circuit. Sabato 16 giugno dalle 9 alle 18 si terrà in Autodromo la prima edizione della Speed Parade di Quattroruote con test drive, drifting nel paddock e una sfilata di auto con il commento di esperti. Domenica 17 giugno il circuito sarà invece riservato al track day e ritrovo GT Cup di TopGear e Michelin.

Fluo Run nel Parco

Nel Parco di Monza fa tappa la Fluo Run. L'evento è in programma sabato 16 giugno 2018 per correre, ballare e scatenarsi tra mille luci fluo. Il percorso, che si svolgerà in notturna, a partire dalle 21, prevede cinque chilometri da percorrere a ritmo libero, per una street parade sportiva tra i sentieri del parco con partenza al tramonto e taglio del traguardo al Fluo Run Village dove la festa colorata continuerà sotto le stelle.

Street food e microbirrifici Festival

Da venerdì 15 a domenica 17 giugno torna a Desio, nella suggestiva cornice del Parco Tittoni l'evento "Street food e Microbirrifici Festival". Un intero weekend dedicato al cibo da strada e alla buona birra di produzione artigianale con musica e intrattenimeno. Tra gli stand si potranno trovare specialità da tutta Italia e dal mondo. Per tutta la durata della kermesse l'ingresso al parco sarà gratuito.

Festa dello Gnocco a Brugherio e street food

Weekend ricco di gusto a Brugherio. Sono infatti due gli appuntamenti gastronomici organizzati nella cittadina brianzola nel fine settimana. Nell'area feste di via Aldo Moro da venerdì 15 a domenica 17 giugno è in programma "La gnoccata", festa dello gnocco accompagnato dalla birra. Organizzata con il patrocinio comunale, la golosa kermesse gastronomica porta in città per la prima volta una festa che anticipa i sapori della "biancona". In piazza Togliatti invece sono protagonisti i sapori, i profumi e le tradizioni della Grecia con l'evento "Grecia in piazza". Per tre giorni i visitatori potranno lasciarsi conquistare da cibi, profumi e sapori del Peloponneso con street food tradizionale e intrattenimento.

Festa della Birra a Bernareggio

Quattro giorni per gustare ottima birra artigianale, ascoltare buona musica e assaggiare le prelibatezze della cucina. A Bernareggio da giovedì 14 giugno a domenica 17 giugno è in programma la Festa della Birra.

Street food e musica a Vimercate

Bancarelle, street food e musica. Questi gli "ingredienti" dell'evento Pro Rock organizzato a Vimercate dalla Pro Loco con il patrocinio del comune per sabato 16 giugno. La manifestazione animerà le vie e le piazze del centro storico dove oltre agli stand che proporranno specialità da gustare on the road ci saranno bancarelle e tanta musica con il coinvolgimento di giovani band. L'evento inizierà a partire dalle 12 e proseguirà fino alle 24.

Festa Calabrese

Da venerdì 15 a domenica 17 giugno a Ceriano Laghetto è in programma la Festa Calabrese. La quarta edizione della manifestazione culinaria dedicata alle specialità della Calabria e alle sue tradizioni è stata organizzata dall'Associazione "Noi di Carlopoli" in collaborazione con il comune di Ceriano Laghetto e si terrà aòò centro civico Dal Pozzo.

Sagra dello Gnocco Fritto

A Caronno Pertusella, a pochi chilometri dalla Brianza, in provincia di Varese, arriva la Sagra dello Gnocco Fritto. Per due weekend, dal 15 giugno e per tutto il weekend del 16 e 17 e poi dal 22 a domenica 24 giugno, nel Parco della Resistenza, in via Avogadro, è in programma un appuntamento gastronomico dedicato a questa specialità da gustare accompagnata da salumi e formaggi.

Silent Disco a Giussano

A Giussano si balla "in silenzio" al chiaro di Luna in Villa Sartirana a partire dalle 22. L'evento Silent Disco è in programma per venerdì 15 giugno ed è stato organizzato dall'Assessorato alla Cultura del comune di Giussano. Si inzia a ballare a partire dalle ore 22 fino alle 2. L'evento è gratuito (cauzione 10 euro per le cuffie).

Corsa colorata a Nova

Domenica 17 giugno a Nova Milanese sono protagonisti lo sport, il divertimento e i colori con la corsa "CorriColoraNova", la manifestazione podistica non competitiva. La corsa prevede l'uso di polveri colorate con cui i partecipanti saranno inondati ad ognuno dei cinque chilometri della manifestazione. Dopo la corsa, organizzata dagli oratori di Nova Milanese e dal comune, la festa proseguirà presso l'oratorio San Carlo. Le iscrizioni alla manifestazione sono chiuse.