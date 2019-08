Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend del 3 e 4 agosto

In programma per il primo week-end di agosto a Monza e in Brianza iniziative per famiglie e bambini, cinema all'aperto e feste con street food.

In particolare, a Monza, in piazza Trento e Trieste 'Nonsoloclown' propone laboratori per bambini e spettacoli di giocoleria, equilibrismo e acrobatica aerea. A Vimercate, poi, Cinema estate presenta una serata speciale e a ingresso libero, in occasione della Festa di Santo Stefano, durante la quale saranno proiettati filmati d'archivio della collezione del Museo Must dedicati alle estati del passato. A Giussano invece con Anguriata al laghetto arriva un ricco week-end dedicato al frutto dell'estate, tra street food, e fette di cocomero per rinfrenscarsi e dissetarsi. Alla Villa Reale infine viene proposto un aperitivo solidale e una proiezione a costo zero.