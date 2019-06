Cosa fare a Monza nel week-end: notti e cene bianche, food e feste

Tra gli eventi in evidenza nei prossimi giorni la Notte bianca di Brugherio, tra musica, spettacoli con artisti di strada e street food; la Cena in bianco in programma a Cinisello, che permette di cenare a lume di candela nel giardino di una villa nobiliare; il Food festival più grande della Brianza, in arrivo al Parco Tittoni; e Gluten Free, la squisita rassegna gastronomica rigorosamente priva di glutine.

Food

A Cologno si gustano gyros pita e souvlaky in occasione dell'amatissima Festa greca; a Ceriano Laghetto, invece, oltre a molte specialità marittime, sarà possibile ascoltare musica dal vivo e ballare, grazie alla Sagra del pesce.

Manifestazioni e mostre

Truck, musica dal vivo e spazio bimbi arrivano a Biassono per tutto il week-end. In Galleria Civica, infine, è visibile la mostra fotografica 'Se fossimo anche noi così famosi'.