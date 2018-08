Cosa fare a Monza nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre: dalle sagre al Gran Premio

Le ultime sagre estive, i primi sapori dei piatti autunnali e il rombo dei motori dei bolidi della Formula 1. È un weekend carico di eventi sia a Monza che in Brianza quello di sabato 1 e domencia 2 settembre.

Sagra dei Pizzoccheri

AUn appuntamento immancabile nel calendario delle sagre brianzole e una manifestazione culinaria tra le più attese della Lombardia. Anche quest'anno è confermata l'edizione 2018 della Sagra Valtellinese e dei Pizzoccheri a Seveso.

L'organizzazione ha reso note le date della kermesse dedicata alla specialità valtellinese e ai funghi dove si potranno trovare pizzoccheri, bruschette, risotto ai funghi e tante altre golosità tipiche. L'appuntamento è nei weekend del 31 agosto e 1 e 2 settembre 2018 e dal 5 al 9 settembre 2018.

Oktoberfest a Seregno

Cucina bavarese, specilità tipiche e gli immancabili boccali di birra. Torna anche quest'anno l'appuntamento estivo più atteso della Brianza. Fino domenica 2 settembre a Seregno, alla Porada, è in programma l'Oktoberfest Brianza. Un'area ristoro con cucine e birreria e millecinquecento posti a sedere per accogliere tutti i visitatori che vorranno trascorrere qualche ora in comapgna degustando ottime birre e assaggiando i numerosi piatti della tradizione bavarese proposti.

Sagra del pesce

Fino a domenica 2 settembre a Paderno Dugnano è in programma la Sagra del Pesce. La manifestazione culinaria dedicata al mare e alle sue specialità è uno degli appuntamenti in calendario nell'ambito della rassegna di eventi del cartellone dell'Estate Padernese che anche quest'anno, per la sua 38esima edizione, anima il Parco di via Toti, presso il centro sportivo comunale, che per l'occasione si trasforma in una piazza estiva con attività, intrattenimento, musica e specialità.

Street food festival

Da Venerdì 31 Agosto a Lunedì 3 Settembre 2018 torna a Cesano Maderno "Cibo dal Sud, street food festival": un lungo weekend di festa che unisce i piaceri della vita, tra gusto e divertimento.

Festa del vino a Vimercate

Il 30 e 31 agosto e il 1° e 2 settembre torna "Vimercate e Vino", manifestazione giunta alla sesta edizione. L’evento è ideato e organizzato dall'associazione Circolo Culturale Vimercatese in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Gran Premio di Monza

Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre è in programma il Gran Premio d'Italia all'autodromo di Monza. Venerdì sono in programma le prove libere, sabato le qualifiche mentre domenica ci sarà il gran premio. Tanti anche gli eventi in città.

