Cosa fare a Monza e in Brianza dal 6 all'8 luglio

Il primo weekend di luglio porta a Monza e in Brianza tantissimi appuntamenti organizzati sia in città che in provincia per il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 luglio. In programma: sagre, notti bianche, street food. Insomma, un weekend per golosi.

Cena in bianco a Monza

La magica tavolata "in bianco" con la sua eleganza è pronta a conquistare ancora la città di Monza. Sabato 7 luglio è in programma la quarta edizione della Cena in Bianco nel capoluogo brianzolo.

Sagra dello gnocco fritto

A Muggiò fa tappa il Festival dello Gnocco Fritto. Nel weekend da venerdì 6 luglio a domenica 8 luglio la specialità tipica dell'Emilia Romagna torna protagonista in Brianza. Tra gli stand si potranno trovare gnocco fritto accompagnato con i salumi e formaggi del territorio ma anche tigelle, ravioli di pasta fresca, anolini e tantissimi altri prodotti tipici dell'Emilia Romagna.

Notti Bianche

Appuntamento sabato 7 luglio per le vie del centro di Vimercate dove tra shopping, intrattenimento e sport ci sarà l'imbarazzo della scelta. L'iniziativa è organizzata dal comune di Vimercate in collaborazione con il Distretto del commercio Vivivimercate e le associazioni sportive del territorio.

Sempre sabato 7 luglio si svolgerà la notte bianca di Ceriano Laghetto dove per le vie della città saranno presenti stand enogastronomici, street food, bancarelle, musica e animazione

Cena in bianco

A Barlassina, sabato 7 luglio, ci sarà la cena in bianco. La partecipazione all'evento è gratuita con offerta minima di cinque euro a persona. Per i primi 250 iscritti il Comune di Barlassina metterà a disposizione tavoli e sedie (con mail di conferma).

Sagra del pesce

Da giovedì 5 luglio a Senago sarà sagra del Pesce e Festival delle cozze. Si potranno assaggiare antipasto di mare, impepata di cozze, spaghetti alla tarantina, fritto misto, grigliata di pesce, gamberoni alla griglia e trancio di pesce spada.

Oriente day

Street food etnico, danze e performance dove sarà protagonista l’atmosfera d’Oriente e ancora spettacoli orientali, workshop di yoga, meditazione. sono alcune delle iniziative in programma al Parco Tittoni per l'Oriente Day, in programma da sabato 7 a domenica 8 luglio.

Street food

Tapas spagnole, tortillas messicane, gnocco fritto, polenta, cannoli siciliani, sushi e sashimi e ancora pittule fritte, maritati salentini e puccia pugliese. Queste sono solo alcune delle specialità che il weekend, da venerdì 6 luglio a domenica 8, porta a Giussano.

