Cosa fare a Monza nel week-end: corteo storico, street food e sport

Tra le iniziative imperdibili di questo week-end Monza Sport Festival, all'Autodromo di Monza con attività di oltre 50 discipline sportive, gratis, e il corteo storico che animerà il centro di Monza riportando il pubblico indietro fino al Rinascimento, quando Ettore Visconti venne acclamato Signore della città.

Food

Nemmeno questo fine-settimana mancano gli eventi dedicati alla buona tavola e alla gastronomia. A Burago Street Food Village porta street food selezionato e di alta qualità; a Cesano Maderno Ciliegiando a palazzo arriva con specialità da passeggio, birra artigianale, un mercatino e, soprattutto, tantissime ottime ciliegie; a Seregno invece il Festival della pizza prosegue con gli impasti a cura di mastri pizzaioli arrivati direttamente da Napoli.

Manifestazioni, attività per bambini e mostre

La festa campagnola prosegue a Biassono con musica dal vivo, una palestra per arrampicare e una festa latina. Ai più piccoli è invece dedicata una caccia al tesoro nel bosco, per immergersi nella natura e scoprire scorci affascinanti. All'Arengario infine è esposta 'Da Monza verso il mondo', la mostra fotografica con gli scatti di Federico Patellani, noto al pubblico per l’istantanea della ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera il giorno della proclamazione della Repubblica, nel giugno 1946.