Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dell'Epifania: tutti gli appuntamenti in programma

È una giornata con tanti eventi quella di domenica 6 gennaio a Monza. In occasione dell'Epifania il centro di Monza si anima con la Befana del Motociclista. L'appuntamento è per le ore 10 in Piazza Trento e Trieste con la 26° edizione della sfilata per le vie cittadine con consegna dei doni agli istituti di accoglienza di Monza. Successivamente si svolgerà una ristorata per festeggiare il primo secolo di vita del motoclub.

In centro città come ogni anno l'Enpa organizza un momento di festa dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni dalle 9,30 alle 18,30 sotto i portici dell'Arengario di Piazza Roma. Sarà presente il gazebo ENPA con i volontari accompagnati da due simpatiche Befane armate di scope che regaleranno caramelle ai più piccoli e buonumore a tutti. In vendita le calze della Befana dedicate agli animali. In piazza Carducci ultimo weekend per passeggiare tra i magici mercatini natalizi.

Acrobati, clown, giocolieri, burattini e artisti provenienti da tutto il mondo.Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 29 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 torna la rassegna Vimercate Sottosopra, festival internazionale di teatro-circo con artisti da ogni parte del globo (Ucraina, Argentina, UK, Svizzera e Italia, naturalmente) e con un ricco programma di spettacoli gratuiti con le novità più interessanti del circo contemporaneo: dalla giocoleria, all'acrobatica, alla clowneria, all'illusionismo.

Epifania a Lissone

Ricco programma di iniziative domenica 6 gennaio in occasione dell'Epifania a Lissone. Gli eventi in città iniziano sabato 5 gennaio alle 15 a Palazzo Terragni con la premiazione del concorso Lissone Città Presepe. Domenica 6 gennaio invece alle 9.30 è in programma il corteo dei Magi con partenza da Villa Magatti (ex sede ASL) e arrivo al Palazzo Municipale. Alle 11.15 poi ci sarà un momento musicale sotto i portici del municipio. Il giorno dell'Epifania, come è tradizione, i musicanti del Corpo Bandistico S. Cecilia saranno per le strade di Lissone e in Comune per esprimere i migliori auguri alla cittadinanza.

Mercatini di Natale a Monza

Gli abeti, le luci e le statuette di legno. La magia e la poesia del Natale invade Monza fino a domenica 6 gennaio 2019 nel capoluogo Brianzolo. sarà presente un villaggio natalizio con bancarelle, mercatini, una pista di pattinaggio e un'area giostre per i più piccoli.

Concerti di Natale

Sabato 15 dicembre, inoltre, sono in programma due concerti di Natale al Teatro Binario 7, alle 21, si esibirà l'Orchestra dei Mandolinisti Bustesi. Nella chiesa delle Sacra Famiglia, sempre alle 21, si esibirà il Coro Anthem.

Ecco la corsa dei "Tre re"

La Comunità Pastorale, in collaborazione con il comune di Brugherio e le società sportive promuove la prima edizione della Corsa dei Tre Re, manifestazione podistica non competitiva. Sono previsti due percorsi, 5 e 10 km. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 9.00 presso l'Oratorio Chiara Luce Badano, via Adda 46, Sant'Albino. Il costo dell'iscrizione è di 3 euro, il ricavato sarà devoluto a favore di opere di beneficienza.

La sfilata dei Magi a Brugherio

&Una sfilata per le vie del paese con i Magi protagonisti e le celebrazioni. A Brugherio il programma dell'Epifania è molto ricco. Immancabile come ogni anno torna il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (termine greco che significa “manifestazione”), la ricorrenza che invita tutti “a basaa i umitt”, un’espressione dialettale che da secoli sottintende l’usanza di mandare devotamente tre baci verso il reliquiario esposto alla venerazione dei fedeli nella Chiesa San Bartolomeo in piazza Roma. L’espressione umitt o “uomini piccoletti”, è suggerita dalle tre sculture poste sulla volta della teca, che ritraggono i Magi inginocchiati: una sorta di oblò permette poi di osservare le reliquie.

La Befana sul Lambro

Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con la Befana sul Lambro ad Agliate, in Brianza. La 32esima edizione della manifestazione è in programma per sabato 5 Gennaio alle 18,30 ad Agliate. L'evento, dal titolo 'La parola, al singolare e non le parole al plurale.', è a cura della Commissione Cultura Alternativa di Carate e del Comitato per il diritto al Mito/Festa del Bambino.

La mostra sui cappelli

"Chapeau! L’industria del cappello a Monza tra Ottocento e Novecento". È il titolo della mostra, organizzata dai Musei Civici e dal MEMB Museo Etnologico di Monza e Brianza, in programma fino al 6 gennaio 2019.

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio 2019 la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

