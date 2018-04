Gnocco Fritto, bancarelle e motori: festa a Lentate sul Seveso

Un weekend ricco di gusto, sapori, motori e divertimento quello in arrivo dal 4 al 6 maggio a Lentate sul Seveso.

La cittadina brianzola sarà protagonista di un vero e proprio festival, organizzato dal Comune, che animerà le centralissime vie Matteotti e Garibaldi. Durante la kermesse di tre giorni sono previste esposizioni di scooter da pista, moto e auto sportive e storiche, con annesse sfilate per i cinque Campanili.

Oltre ai motori, in città si potrà trovare anche una ricca offerta culinaria: in via Matteotti è in programma il Festival dello Gnocco Fritto, che farà da scenografia alla manifestazione per tutte e tre le giornate. Per la prima volta a Lentate un festival che racchiude i sapori di una terra ricca di profumi e sapori come l'Emilia Romagna, dove a far da padrone sarà lo gnocco fritto, con altre prelibatezze tipiche.

Oltre alla specialità della festa, si potranno gustare salumi e formaggi del territorio, tigelle, ravioli di pasta fresca, anolini e tantissimi altri prodotti tipici. Ma non solo, saranno presenti anche bancarelle dell’hobbistica.