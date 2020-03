Wings for Life World Run: il 3 maggio la corsa benefica internazionale è all'Autodromo di Monza

Arriva all'Autodromo di Monza domenica 3 maggio Wings for Life World Run, l'iniziativa che raccoglierà fondi a favore della ricerca sulle lesioni al midollo spinale. Il percorso è di 5,7 km e al termine saranno disponibili un punto ristoro finale, servizi e spogliatoi allestiti nei box che normalmente ospitano le operazioni meccaniche.

"Se la sfida è quella di correre più veloci della Catcher Car - scrivono gli organizzatori non poteva esserci palcoscenico migliore: sarà infatti l’Autodromo di Monza ad ospitare una delle App Run organizzate in occasione della Wings for Life World Run, la corsa benefica che dal 2014 si svolge in contemporanea in tutto il mondo per raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica sulle lesioni al midollo spinale". Per iscrizioni: www.wingsforlifeworldrun.com.

La corsa benefica

Si parte alle 13 con lo spettacolare inseguimento. La Catcher Car, un’auto a velocità controllata, parte mezz’ora dopo il via raggiungendo ed eliminando tutti i partecipanti fino all’ultimo, il vincitore globale. Ad partecipare all'evento Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto paralizzato agli arti inferiori a causa di un proiettile che lo ha colpito per errore nel febbraio dello scorso anno.

Alla Fondazione no profit Wings for Life, che si occupa di cercare una cura per chi ha subito una lesione al midollo spinale, verrà devoluto il 100% delle donazioni e delle quote d’iscrizione. Grazie al generoso supporto di tutti i runner, donatori e sponsor della Wings for Life World Run, dal 2014 ad oggi è stata raggiunta l’incredibile somma di 27,2 milioni di euro, interamente devoluti a sostegno della ricerca scientifica. Solo nel 2019, grazie alla partecipazione di 120.054 persone in 323 località e 72 Paesi nel mondo, è stata raccolta l’incredibile cifra di 3,5 milioni di euro e per il 2020 l’obiettivo è naturalmente quello di stabilire un nuovo record.