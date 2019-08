Workshop: welfare per una cultura etica

La crescita di un’attività imprenditoriale è legata a diversi fattori e, tra questi, il capitale umano ha un peso rilevante: l’appagamento dei propri collaboratori porta ad un incremento della produttività.

Può sembrare un concetto scontato tuttavia la parola “welfare” è stata una delle parole più googlate negli ultimi mesi.

AssoSinderesi Community vuole rispondere a tre domande basilari:

1. Cosa significa welfare?

2. Come possiamo introdurlo in azienda?

3. Perché farlo?



RELATORI

A prendere la parola saranno:

- Mauro Maiocchi, consulente alla direzione e docente universitario,

- David Satta Mazzone, Avvocato esperto in diritto del lavoro e della previdenza sociale,

- Laura Parigi, Presidente e Amministratore Delegato NPI Italia.



TEMI

Durante il workshop saranno trattati i seguenti argomenti:

• Bilancio Sociale: vantaggi, principi e finalità

• Welfare aziendale: perché utilizzarlo, benefici economici, fiscali e contributivi per l’impresa ed i collaboratori; ricadute sul clima aziendale e sulla produttività

• Case study di successo – La genitorialità al centro del Welfare Aziendale

• Case history – Governance e Bilancio Sociale



Per avere maggiori informazioni e iscriversi al workshop, la cui partecipazione è gratuita previa registrazione e fino ad esaurimento posti – è possibile contattare la Responsabile delle Pubbliche Relazioni, Elena Ronzoni al numero 0362/5839210 oppure scrivere a info@assosinderesi.it

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo conviviale.