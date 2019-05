Yoga e meditazione nei giardini della Villa

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga al Parco di Monza.



Presentiamo al 2° anno consecutivo in collaborazione con il Comune di Monza e Villa Reale questo evento per celebrare insieme l’arrivo della nuova stagione estiva, onorando e ringraziando in questo modo il Sole che cambia il corso del suo cammino.



Al termine della Pratica Tea Rose offrirà snack e bevande Bio.



Il 21 giugno capita non solo a celebrare il solstizio d'estate ma è anche la giornata internazionale dedicata allo yoga, disciplina millenaria che si sta aprendo sempre di più nel mondo, nei cuori e negli spiriti delle persone. Dal 1970, il 21 giugno si festeggia la Giornata Mondiale dello Yoga.



Pratica Yoga aperta a tutti. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria gradita.



“Non stiamo solo celebrando la giornata dedicata allo yoga, ma stiamo allenando la mente umana a iniziare una nuova era di pace ed equilibrio. Questo è un programma a beneficio di tutta l ‘umanità, per un mondo scevro da tensioni e per diffondere un messaggio di armonia. Lo yoga è il simbolo della ricchezza culturale dell’India, un dono di inestimabile valore tramandato dall’antica tradizione indiana all’umanità. Yoga non è solo fitness o esercizio fisico, ma yoga è migliorare il proprio stile di vita. Lo yoga incarna l’unità del corpo e della mente, di azione e pensiero, non è esercizio, ma riscoperta del senso di unità e di armonia con se stessi, il mondo e la natura”.

Narendra Modi, Primo ministro dell'India