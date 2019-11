Zichichi a Monza

Venerdì 6 dicembre 2019 presso la chiesa di s. Ambrogio, via Amendola 3 – Monza, alle ore 21,00, sarà presente il prof. Antonino Zichichi, scienziato di fama internazionale, che interverrà sul tema “La bellezza del Creato. La creazione del mondo come ci dice oggi la Scienza”.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative proposte dalla Comunità Pastorale S. Francesco di Assisi di Monza che vanno sotto il nome di “Berescit – In principio” e che, durante tutto il prossimo anno intendono accompagnarci alla scoperta del Creato.

Infatti dopo l’intervento del prof. Zichichi, che ci illuminerà sulle posizioni della Scienza rispetto alla creazione del mondo, a gennaio verranno proposti alcuni incontri che ci permetteranno di rileggere il Libro della Genesi.