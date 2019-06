Guida ai migliori corsi di difesa personale

I corsi di difesa personale sono sempre più diffusi. Si tratta di sessioni che mirano a garantire una preparazione fisica di base, ma soprattutto a istruire chiunque vi prenda parte (è bene sapere come non siano corsi esclusivamente femminili) a tutelare sé e i propri cari in caso di pericolo imminente.

Corso di difesa personale: come sceglierlo

Scegliere con cura un corso di difesa personale è molto importante. È necessario tener conto delle proprie inclinazioni, optando per tecniche semplici, da mettere in pratica facilmente. Affidarsi a degli esperti è il secondo elemento cruciale da prendere in considerazione. È bene informarsi sulla preparazione degli istruttori, che dovranno proporre tecniche di base, da applicare nella vita di tutti i giorni.

Un corso completo tiene inoltre conto degli elementi di disturbo, quali tacchi, abiti scomodi per uno scontro fisico. Per questo motivo è importante che il corso si concentri su poche mosse, rapide, efficaci e semplici. L’obiettivo dev’essere quello di riuscire a neutralizzare una minaccia in tempi rapidi, dando la chance di scappare o chiamare aiuto. È bene evitare corsi troppo affollati, che renderebbero complicata la giusta assimilazione delle tecniche.

In molti casi corsi del genere possono aprire le porte a un mondo più vasto, quello degli sport da combattimento. Uno step successivo, che nulla ha in comune con l’autodifesa di base ma di certo consentirà di acquisire un certo senso di controllo sugli eventi che possono verificarsi in strada.

Corsi di difesa personale a Monza

Svariati i corsi di difesa personale cui poter prendere parte a Monza. Ecco alcuni indirizzi da tenere a mente:

Time to Fight – Via Carlo Montanari

Sport Village Monza – Via Tommaso Campanella, 2

Blitz System Martial Arts – Via A. Sviesa, 20