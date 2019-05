Il percorso per diventare bartender e quali scuole fare a Monza

In Italia il settore della ristorazione è da sempre considerato un traino per l’economia. Nell’ultimo decennio sempre più giovani hanno puntato ad un impiego nel Food & Beverage anche grazie ai tantissimi programmi televisivi che hanno focalizzato l’attenzione su un mondo sempre più rilevante anche nella vita di tutti i giorni. La cucina italiana è da sempre un motivo di vanto e così qualunque cosa abbia a che fare con cibo, vino, birra e simili, se ben gestito, è destinato a trasformarsi in un business.

Tra le figure più interessanti che hanno attirato l’interesse di tanti giovani c’è quella del bartender. Anche in questo caso c’è bisogno di una buona formazione finalizzata all’inserimento diretto nel mondo del lavoro. Un lavoro che tante persone auspicano di avere e sempre più rilevante nel mondo della ristorazione.

Chi è bartender e come si diventa

Bartender è il “guardiano del bar” come da traduzione letterale dall’inglese. Si tratta di una figura professionale che si occupa dei cocktail, dei caffè, quindi un operatore bar, sia esso specializzato in caffetteria che in miscelazione. Il Bartender, a differenza del Barman che prepara le bevande alcoliche utilizzando tecniche e strumenti tradizionali, lavora con un approccio più moderno. Utilizza tecniche che velocizzano molto la preparazione dei cocktail, ed è una figura adatta a gestire le situazioni e gli ambienti con maggiore affluenza, come discoteche e pub. A seconda di dove si voglia lavorare, ad esempio in un Resort di lusso piuttosto che in una discoteca le competenze professionali necessarie saranno molto diverse.

Come diventare bartender a Monza

Così come in tantissime altre città, anche a Monza si può frequentare un corso che può dare quelle competenze necessarie per svolgere la professione di bartender. Ecco i corsi presenti a Monza:

BarmanOnLine - Bartender School

Flair Academy - Scuola per Barman accreditata Regione Lombardia

Pmformazione