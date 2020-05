I migliori canali YouTube per imparare l’inglese

Per chi volesse imparare o perfezionare l’inglese, oggi ci sono diversi modi che consentono di farlo senza una classe e dei banchi.

Corsi online, libri, serie tv in lingua originale e app specifiche risultano essere degli ottimi metodi per apprendere la lingua. Un’altra risorsa per imparare l’inglese, e che negli ultimi tempi risulta essere tra le più utilizzate, è YouTube che, con i suoi molteplici canali specializzati, permette a chiunque di imparare o perfezionare l'inglese con facilità e divertendosi.

Abbiamo selezionato 5 tra i canali YouTube più seguiti dagli apprendisti della lingua inglese.

Imparare l’inglese - Tom Txxytu

Adatto anche ai neofiti, il canale Imparare l'inglese Di Tom raccoglie tantissimi video girati per strada che, trattano qualsiasi argomento: musica, soldi, amore e vita quotidiana vengono descritti attraverso la sintassi, la grammatica e anche attraverso lo slang. Della durata compresa tra i 4 e i 10 minuti, i video proposti da questo simpaticissimo ragazzo americano risultano essere molto divertenti e molto semplici da comprendere.

Canguro English

Votato nel 2018 come miglior canale per l’insegnamento dell’inglese, Canguro English ha come filosofia la lingua vista prima di tutto come comunicazione. Gestito da Christian, che di professione fa il docente, il canale si basa su metodi di apprendimento moderni e innovativi, diversi dai soliti utilizzati. Costantemente aggiornato sui meccanismi di studio, Canguro English può essere un ottimo spunto anche per gli insegnanti di inglese italiani.

Papa English

Con gli iscritti in continua crescita, Papa English è tra i canali YoTube più belli e divertenti. Papa, il personaggio dei video, propone un inglese nella versione britannica più friendly. Divisi nei livelli Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate (ecc.) i video di questo frizzante canale escono ogni giovedì e sabato.

Rachel’s English

Per chi desidera migliorare la propria pronuncia, Rachel’s English è il canale giusto. Grazie al suo background da cantante classica, Rachel è in grado di insegnare come muovere la bocca e la lingua al fine di esprimersi con una giusta pronuncia, ottenendo un perfetto accento americano.

Business English Pod

Nato per insegnare l’inglese in ambito professionale, Business English Pod propone video ambientati in situazioni di lavoro con un vocabolario orientato sul business. Considerato che questo è un ramo della lingua inglese molto difficile da imparare da soli, Business English Pod risulta essere di ottimo aiuto.