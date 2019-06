Come aumentare la propria autostima con un corso ad hoc

Mettersi in gioco, trarre il meglio da se stessi e coltivare finalmente il proprio potenziale. I corsi di autostima possono essere una guida davvero importante nei nostri giorni e che con tecniche e metodi collaudati permettono di sconfiggere le credenze limitanti verso se stessi. Si tratta di un modo unico per conoscersi, capire chi siamo e cosa vogliamo realizzare. L'autostima viene alimentata solo attraverso il proprio pensiero, senza fare paragoni con altri e senza compiacere la propria famiglia, gli amici o il proprio partner. Per aiutare ad intraprendere questa strada, i corsi di autostima sono utilissimi perché permettono di scoprire le proprie risorse e avere maggiore sicurezza. Avere fiducia nei propri mezzi è la chiave per raggiungere il successo, godere dell'affetto della propria famiglia e non porsi mai limiti.

Anche a Monza è possibile trovare corsi di autostima davvero interessanti e utili per chi ne ha veramente bisogno.

Tandem Brianza organizza 5 incontri il cui tema conduttore sarà la felicità che si manifesta attraverso la soddisfazione personale. Il corso di Autostima si propone di risvegliare le nostre passioni scoprendo le doti nascoste o dimenticate, con l’intento di liberarci da quei pregiudizi che limitano le nostre potenzialità. Mettersi in gioco e trarre il meglio di se. Realizzare i propri desideri per sentirsi pienamente soddisfatti, accrescere la nostra autostima per favorire il nostro benessere ma anche quello di chi ci circonda. Il corso sarà strutturato come un laboratorio attraverso serate monotematiche.

Un corso di autostima per trovare l’equilibrio. L’autostima è il rapporto tra come siamo e come vorremmo essere, è il giudizio risultante da una valutazione di noi stessi, che viene fatta sulla base di criteri ottenuti dal confronto delle nostre caratteristiche con quelle di altri soggetti. Nessuno al di fuori di noi può cambiare quello che proviamo dentro, perché sono le nostre decisioni interiori e non sempre le condizioni di vita o i rimandi esterni, a determinare il nostro livello di autostima. Se in passato, da bambini, qualcuno ha deciso per noi chi e come dovevamo essere, oggi, da adulti, possiamo deciderlo da soli, rivalutando le nostre risorse, affidandoci alle nostre abilità, amando i nostri lati più peculiari. Il corso si tiene presso l' Eurohotel - Sala Milano in Via Monza, 27 a Concorezzo.

Lo Studio Gayatri, in via Monte Santo 33 a Monza, propone un corso per accrescere l'autostima, volersi bene e volersi meglio. Teoria, pratica, esercizi, tecniche, test, attività e giochi per imparare a sviluppare l’autostima e la creatività innata che spesso rimane inespressa in forma latente, per essere poi sviluppata a vantaggio del lavoro che svolgi (che tu sia in proprio o dipendente) o delle situazioni critiche improvvise come la precarietà o la perdita del lavoro, disarmonie di coppia o familiari, difficoltà negli studi o nelle relazioni sociali, solitudine e senso di impotenza di fronte a situazioni di ogni genere.