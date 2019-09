Come diventare fumettista

Per poter intraprendere la professione di disegnatore fumettista occorrono in primis un talento di base, e poi una buona scuola.

Una tecnica molto utile è anche quella di allenarsi copiando i propri fumetti preferiti per poi provare a disegnarli da soli: è il primo passo per capire se il talento c'è. Una caratteristica importante che un disegnatore di fumetti deve avere è quella di conservare immutate la fisionomia e la personalità di un personaggio, in quanto deve essere sempre riconoscibile nel tempo. Non stiamo indatti parlando di un mestiere proprio semplice: motivo per cui, prima di decidere di intraprendere questa strada, bisogna assicurarsi di conoscere bene la professione e tutti i suoi risvolti.

Ma qual è il percorso giusto per diventare fumettista?

Come prima cosa è giusto premettere che per fare il fumettista non occorre nessun titolo di studio particolare, ma bisogna saper disegnare bene e, ovviamente, saper fare un fumetto. Essere quindi portati alla scrittura e al disegno è fondamentale. Esistono diverse scuole in Italia che insegnano a diventare fumettista, anche se nessuna di esse - seppur ben gestite - garantisce un lavoro sicuro a chi vuole svolgere questa professione. I motivi sono principalmente due: il primo riguarda il mercato italiano, che è in grado di reperire solo un numero limitato di disegnatori all’anno, il secondo riguarda proprio le scuole, poichè nessuna di esse è inserita nelle varie strutture editoriali e produttive.

Più che frequentare scuole, si consiglia dunque di puntare su seminari, corsi e laboratori, che i Comuni, le biblioteche e le associazioni culturali organizzano in molte città d'Italia. Parliamo di lezioni che hanno mediamente la durata di due ore, prezzi accessibili e che in alcuni casi sono anche gratuite, tenute da esperti del settore come sceneggiatori e disegnatori che forniscono le informazioni necessarie a chi vuole svolgere questo mestiere.

A differenza di qualche anno fa, dove gli editori cercavano bravi autori anche non esperti offrendo loro la possibilità di effettuare un tirocinio retribuito per crescere e formarsi del tutto come fumettista, oggi purtroppo accettano per la maggior parte dei casi solo professionisti esperti. La strada migliore per trovare lavoro in questo campo è quella di presentarsi direttamente alle agenzie, chiamandole per fissare un colloquio dove si presenteranno i lavori svolti.

Il disegnatore deve innanzitutto dimostrare di avere un’ottima padronanza del disegno e di saper creare i personaggi, presentandosi con del materiale realizzato da lui, come alcuni disegni realizzati a matita e a china, oltre ad alcune tavole che rappresentino una piccola sceneggiatura. E sperare di essere notato per la qualità del suo lavoro.