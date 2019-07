Come si diventa un agente immobiliare

Considerata una professione molto impegnativa, quella dell’agente immobiliare può diventare in realtà (anche) molto remunerativa e offrire grandi soddisfazioni personali.

Eccellenti capacità di vendita e buona gestione alle relazioni interpersonali sono le principali caratteristiche che si devono avere, ma vediamo attraverso una panoramica più approfondita quello che serve per diventare un buon agente immobiliare.

Innanzitutto, bisogna essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di un attestato regionale triennale di una scuola professionale, inoltre è necessario frequentare un corso di abilitazione e superare l’esame della Camera di Commercio. Anche se non necessaria per svolgere questa professione, avere una laurea porterebbe notevoli vantaggi (del resto, sempre più persone oggi scelgono di laurearsi, per un curriculum più degno di nota e per avere maggiori opportunità di carriera). Infine, è consigliabile partecipare ad un corso offerto da un Ente di Formazione riconosciuto, oggi disponibili anche online.

Per la propria formazione personale è opportuno imparare e conoscere il mercato immobiliare, in particolare quello della città dove si vuole svolgere la professione. È risaputo che ogni luogo ha le sue caratteristiche, quindi prendiamo come esempio una città universitaria: l’agente immobiliare dovrà avere a che fare con un mercato fatto di giovani studenti la cui domanda corrisponde ad affitti tra i 6 mesi e tutti gli anni necessari a completare il corso di studi, mentre una località di villeggiatura avrà ovviamente una domanda ben diversa.

Ultima cosa, bisogna assicurarsi bene di voler fare per questa professione, in quanto si dovrà passare ogni giorno a contatto con i clienti impegnandosi a soddisfare le loro esigenze. E, anche lavorando per un’agenzia, bisogna considerarsi un lavoratore autonomo a tutti gli effetti, con tutti i rischi e i vantaggi che questo comporta.

Come diventare agente immobiliare a Monza

