I migliori corsi di caffetteria a Monza

L’Italia è un Paese particolarmente legato al caffè. È una tradizione, una passione e, ovviamente, un’opportunità di lavoro. Per cimentarsi in questo mondo, particolarmente competitivo, si consiglia di seguire dei corsi di caffetteria, al fine di apprendere i dettami di questo lavoro. Ecco i corsi consigliati a Monza.

È possibile ricevere una formazione di 40 ore, rivolta ad appassionati, operatori del settore e bartender che intendono migliorare le proprie abilità. Si apprenderà il corretto metodo per la preparazione del caffè espresso, del coffee drink, del cappuccino e tutti i prodotti della caffetteria italiana. Gli allievi riceveranno un diploma BarmanOnLine, American Bartender School e un certificato come operatore qualificato nel settore alimentare e bevande.

Il corso è studiato appositamente per chi desidera arricchire l’offerta del proprio locale, offrendo ai clienti un assortimento più ricco. Flair Academy è un ente formativo accreditato dalla Regione Lombardia e per prendervi parte non è richiesto alcun requisito. Al termine del corso si otterrà un attestato di competenza di valore pubblico, con livello EQF 4.

L’obiettivo della formazione Pepito è trasferire tutte le nozioni base e professionali, che trasformeranno il caffè preparato per i clienti in qualcosa di eccezionale. I corsi si tengono una volta al mese presso la sala dedicata, riservata ai soli clienti Pepito.