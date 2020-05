5 corsi di cucina da seguire online se sogni di diventare chef

Con la complicità della permanenza forzata in casa dovuta all’emergenza Covid, molte persone (per necessità o per passione) hanno potuto cimentarsi tra i fornelli con diverse ricette ed esperimenti culinari. Potremmo dunque definire il 2020 come l’anno della cucina casalinga.

C'è però chi, la cucina, non la vede solamente come un hobby. E ha capito, magari proprio durante il lockdown, che il suo futuro è dietro ai fornelli di un ristorante. Ecco dunque cinque tra i migliori corsi di cucina offerti dalla rete, per chi sogna di diventare chef.

Partiamo da un "prodotto" made in Italy, l'apprezzatissimo Antonino Cannavacciuolo. In collaborazione con la Rete Nazionale Istituti Alberghieri, lo chef napoletano è testimonial dei corsi online CheFuoriclasse. Completamente in lingua italiana, questi corsi nascono con l’idea di creare Cuochi Professionisti con una formazione a distanza.

Un'alternativa è offerta dallo chef di fama internazionale, nonché personaggio televisivo, Gordon Ramsay. Tra i primi a proporre le masterclass, lo chef britannico ha finora pubblicato due corsi. Il primo prevede lezioni sulle abilità basiche (dall’uso degli attrezzi da cucina alla scelta e la cottura dei migliori prodotti), mentre il secondo è pensato per chi si trova ad un livello più avanzato.

Anche Thomas Keller (tre stelle Michelin) ha pensato alle masterclass. I suoi corsi sono tre, e partono dalle competenze base fino alle tecniche più avanzate di cottura. In ogni singola lezione è possibile approfondire metodi e ingredienti specifici seguendo attentamente lo chef statunitense.

Anche il nostro Paese ha le sue Masterclass, proposte dallo chef modenese Massimo Bottura. Il corso online proposto dallo chef tristellato comprende lezioni passo passo su come realizzare alcuni tra i suoi piatti più famosi. Così come nei suoi cooking show su Instagram TV, il corso online di Bottura si distingue per la passione e per il coinvolgimento trasmessi.

Chiudiamo la Top five con una novità assoluta. In rete da poche settimane è infatti disponibile un nuovo corso di cucina: Acadèmia di Chef in camicia, con un team di insegnanti di altissimo livello: gli appassionati utenti, infatti, possono scegliere tra Iginio e Debora Massari, Davide Oldani, HiroHiko Shoda, Carlotta Perego per la cucina vegetariana e Flavio Angiolillo. I corsi offrono inoltre un vantaggio per gli studenti degli istituti alberghieri, i quali hanno l’accesso gratuito a tutte le lezioni disponibili.