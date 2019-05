Quando si parla di glutine si fa riferimento a un complesso proteico, presente in molti tipi di cereali, in grado di generare svariate tipologie di disagi in chi è affetto da celiachia. Si tratta di un’intolleranza di tipo permanente a questa sostanza, il che comporta lo stare alla larga da: frumento, avena, farro, orzo, segale, kamut, triticale e spelta. Non è facile cucinare sostituendo questi ingredienti ma, per fortuna, a Monza non mancano i corsi per apprendere i trucchi della cucina senza glutine.

Cos’è la celiachia

La celiachia è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue, che si scatena dopo l’ingestione di glutine in alcuni individui predisposti. È possibile scoprirsi celiaci a qualsiasi età, constatando gli effetti dovuti alla reazione alla gliadina, proteina del glutine.

L’esposizione a determinati cibi comporta una progressiva riduzione dei villi intestinali, il che va a interferire con l’assorbimento delle sostanze nutritive. Per verificare se si sia affetti o meno da celiachia si possono effettuare degli specifici esami in laboratorio. Gli anticorpi anti-endomisio e anti-transglutaminasi consentono di verificare se si è affetti o meno, attraverso un semplice prelievo di sangue. I risultati possono essere infine confermati con una biopsia, attraverso l’esofago-gastro-duodeno-scopia.

Corsi di cucina senza glutine a Monza

Svariati i corsi per imparare a cucinare senza glutine tra Monza e Milano. Ecco alcuni nomi da annotare:

Cuochi Brianza

La Cucina Italiana

Scuola Arte Bianca

La Scuola de La Cucina Italiana

NOlab Academy

Cooperativa Sociale Educativa Paideia

Italian Food Academy