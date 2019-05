Dove iscriversi ad un corso di taglio e cucito a Monza

Da sempre il Made in Italy è un orgoglio del nostro Paese. La sartorialità italiana è conosciuta in tutto il mondo grazie alla passione e alla creatività di tantissime persone che lavorano nel settore. Dare vita a nuovi capi, modificare o riparare vecchi abiti ridandogli vita è una vera e propria arte che ha bisogno di studio, pratica e tanta buona volontà. Tutti, anche i più inesperti, hanno la possibilità di realizzare qualcosa di personale. Modificare, riparare e personalizzare ogni indumento è anche un mezzo utile per risparmiare tempo e denaro con risultati professionali in poco tempo.

Corsi di taglio e cucito, perché iscriversi

Ovviamente non ci si inventa sarte da un momento all'altro. Un tempo le prime lezioni di cucito si svolgevano in famiglia, con le madri che tramandavano alle figlie le conoscenze base per poter effettuare piccoli rammendi o aggiustare un vestito troppo lungo. Pian piano questa abitudine è andata in disuso ed è per questo che un corso di taglio e cucito potrebbe rivelarsi un ottimo investimento e un modo per mettersi alla prova in un’arte così creativa. Frequentare un corso di taglio e cucito è alla portata di tutti, uomini e donne e, soprattutto, non ci sono limiti d’età. Dalle nozioni basilari su come si tiene in mano un ago a lavori più complessi, come può essere il taglio e la confezione di un abito su misura, si possono prendere lezioni di sartoria a qualsiasi livello.

Corsi di taglio e cucito, dove trovarli a Monza

A Monza e provincia è possibile trovare corsi di taglio e cucito per ogni esigenza. Dall'inesperto a chi vuole perfezionare la propria tecnica, ecco a chi rivolgersi:

Il tempo ritrovato - Via Monza, 27 Concorezzo Monza

Accademia Professionale PBS - Via Arosio, 5 Monza

TanDem - Via Venezia Giulia,1 Monza