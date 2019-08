Che cos’è un corso d’escursione emozionale e dove prenotarlo a Monza

Passeggiate con lo scopo di scoprire paesaggi, conoscere nuove persone, praticare attività come la lettura a tema, pratiche emozionali a contatto con gli elementi naturali, giochi, canzoni, esercizi, visualizzazioni e camminate consapevoli a piedi nudi. In sostanza, contemplare, ridere, capire, stupirsi, sentire e rigenerarsi. Tutto questo lo si può provare ed imparare al corso d’escursione emozionale, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Questa inedita formula di scoperta interiore e collettiva degli spazi consiste in un trekking che può essere urbano o naturale, e senza un percorso programmato, ma bensì improvvisato a seconda di dove ci si sente di andare. Che sia un edificio significativo, un monumento, una casa, un prato o un posto panoramico, il gruppo sarà condotto da una guida, o a turno da chi tra i partecipanti vorrà fare strada.

A seconda del luogo raggiunto, la guida proporrà un’attività da effettuare, che potrà essere individuale, o di gruppo, creativa o contemplativa, per vivere il contesto in cui ci si trova tra suoni, silenzi, profumi, sguardi, buio, contatti e isolamenti. Anche se in genere il percorso non prevede difficoltà tecniche, è richiesta - oltre al buono stato di salute - una condizione fisico-psicologica atta al cammino in gruppo.

Solitamente il percorso ha inizio nel tardo pomeriggio, quindi è bene munirsi di cena al sacco, in modo da poterla condividere con tutti i partecipanti, chiaramente prestando attenzione alle eventuali allergie o intolleranze. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, invece, è necessario avere scarpe comode, k-way, torcia, carta, penna e matita. Il ritorno è previsto in tarda serata, ovviamente camminando godendosi il tempo senza l’ansia dell’orologio.

