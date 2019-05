Corsi di fotografia: cosa si impara e dove farli a Monza

Scattare foto con uno smartphone e con una macchina fotografica professionale non è affatto la stessa cosa. Anche se molti cellulare di ultima generazione offrono svariati tipi di regolazioni, i due mondi, per quanto simili, sono tutt’altro che identici. La fotografia è arte, è inventiva e non soltanto il modo grazie al quale fermiamo un momento nel tempo. Per questo motivo chi intende fare lo step successivo e trasformare la propria passione per le foto in qualcosa di professionale e artistico, è necessario seguire un corso di fotografia.

Corso di fotografia: cosa sapere?

L’offerta dei corsi di fotografia è alquanto ampia. È difficile districarsi tra le varie proposte, per questo il primo passo è quello d’essere sinceri con se stessi. Sarà più facile individuare il giusto corso se si avranno ben chiare le motivazioni che ci hanno spinto a cercarlo. Fotografare per passione, per migliorare le proprie skill lavorative o per future prospettive di impiego.

Nella maggior parte dei casi un corso base può bastare. Si otterrà dunque un’introduzione al mondo della fotografia professionale, alla scoperta del funzionamento del diaframma e di termini come ISO. Premere il tasto e scattare non può bastare. Serve conoscere e studiare il tempo di scatto della macchina che si stringe tra le mani. Alcuni insegnamenti infatti fanno riferimento a tutte le macchine professionali. In altri casi invece si parla di un modello specifico, i cui dettami differiscono da quelli di altre fotocamere in commercio. Si passerà poi all’analisi delle impostazioni delle semiautomatiche, facendo seguire alla teoria sempre una prova pratica. È bene infatti avere la possibilità di concretizzare quanto appreso, scoprendo inoltre le regole ottiche di base, fondamentali per una foto soddisfacente.

Corsi di fotografia a Monza

Ecco alcuni indirizzi utili per poter seguire dei corsi di fotografia, di base e non solo, a Monza. Un modo per migliorare le proprie capacità e magari tentare di rendere una passione qualcosa di remunerativo.

Il tempo ritrovato – Via Pietro Micca, 61

Digital Camera School – Via Buccari, 14