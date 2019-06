Corso di Photoshop a Monza: perché farlo e dove frequentarlo

Lavorare in ambito web vuol dire avere la necessità di implementare costantemente le proprie competenze. Avere nuove skill è sempre un’arma utile e così, un fotografo o un social manager avranno bisogno allo stesso modo di muovere i primi passi nel mondo di Photoshop, partendo da un corso base. Ci si ritroverà così a comprendere al meglio come correggere colori e luci, uniformare le immagini prodotte e utilizzare svariati filtri, modificato o correggendo il prodotto in fase di lavorazione.

Corso Photoshop

Un corso base di Photoshop ha il delicato compito di introdurre utenti alle prime armi a un mondo alquanto vasto, variegato e complesso. Ci si ritroverà così a conoscere l’interfaccia base del programma di grafica, apprendendo le caratteristiche della Creative Cloud, le scorciatoie da tastiera, le maschere, gli strumenti di selezione, il pannello dei livelli e molto altro.

Soltanto dopo aver completato questo primo passo, o essere certi d’aver già completato questo livello attraverso l’applicazione pratica, si potrà passare a quello intermedio. Chi volesse però sfruttare Photoshop in maniera costante per il proprio lavoro potrebbe optare per il corso Specialist, ovvero quello completo, che unisce in sé le lezioni base e quelle intermedie, preparando inoltre all’esame ACA, ovvero Adobe Certified Associate.

Corso Photoshop a Monza

Svariate le soluzioni per dei corsi Photoshop a Monza. Ecco alcuni indirizzi che potrebbero risultare particolarmente utili:

Il tempo ritrovato – Via Pietro Micca, 61

Mac Formazione – Via Perin del Vaga

Photoprisma - Via Mazzini 5