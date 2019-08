Diventare pizzaiolo: consigli e corsi

Storicamente quello del pizzaiolo è sempre stato considerato un mestiere da imparare sul campo e, ancora oggi, il forno a legna, insieme al banco degli ingredienti, svolgono il ruolo di strumento didattico principale. Infatti l’esperienza diretta, possibilmente con un tirocinio in pizzeria, resta tra le migliori garanzie di crescita professionale. Lavorare accanto ad un pizzaiolo esperto consente di imparare buona parte delle dinamiche di questo mestiere, come la manualità, l’artigianalità, la gestione dei flussi degli ordini, l'utilizzo degli ingredienti e dei condimenti.

Ma la domanda è: tutto questo basta oggi per diventare un bravo pizzaiolo? La risposta è no, in quanto senza una buona base di studio della materia difficilmente si rientra tra i più competitivi. Anche se descritte da alcuni addetti ai lavori come "carrozzoni magiasoldi", le scuole per pizzaioli servono realmente a formare il professionista, dandogli la base teorica necessaria per imparare e soprattutto svolgere al meglio questo mestiere.

Basta considerare che il cliente di oggi è molto più esigente e preparato rispetto a quello di qualche decennio fa: conoscendo le materie prime degli impasti e tutte le informazioni relative al prodotto finale.

Molto richiesta sia in Italia che all’estero (pensiamo al numero di pizzerie e ristoranti nel mondo), l’arte della pizza è caratterizzata da orari impegnativi e molti sacrifici, quindi chi volesse intraprendere questa strada si assicuri di essere in possesso di una grande passione per farina e lieviti, oltre che di una grande forza di volontà.

I corsi per diventare pizzaiolo in provincia di Monza e Brianza

Corsidia (anche online)

Pizza Italia Academy

Afol - CFP Sandro Pertini, via Monte Rosa 10, Seregno