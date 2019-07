Cos’è e come si ottiene il patentino per il muletto

Per condurre il muletto (o carrello elevatore), serve un'abilitazione particolare: Il patentino per il muletto.

Il patentino per il muletto è un documento che attesta e certifica l’idoneità dei mulettisti, teorica e pratica, ad operare in completa sicurezza. È infatti indispensabile la tutela della salute di se stessi e dei propri colleghi di lavoro, riducendo al minimo il rischi di infortunio spesso causati da disattenzione, impreparazione o dalla mancanza dei dispositivi di sicurezza (guanti, casco, ecc…).

La legge 81 sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 18/08 con particolare riferimento agli art. 71 e 73) impone infatti al datore di lavoro di fornire abilitazioni specifiche ai magazzinieri che utilizzano il muletto. Importante è sottolineare che il patentino per il muletto non è una patente rilasciata dalla motorizzazione, ma un'ulteriore specifica volta a garantire la sicurezza: per guidare questo mezzo è sufficiente possedere la patente B o C, a seconda delle masse.

Come ottenere il patentino per il muletto

Tantissimi sono i corsi che rilasciano tale abilitazione. Prevedendo una preparazione teorica e pratica, sono inoltre completi di tutte le caratteristiche inerenti le sicurezza e l’attrezzatura del mulettista.

Saper condurre il carrello elevatore non basta: è fondamentale conoscere tutto ciò che ne concerne, alternando teoria e pratica affiancati da un mulettista abilitato e competente. Durante il corso verranno impartite tutte le informazioni necessarie, insieme alle normative di sicurezza utili ad evitare incidenti sul luogo di lavoro, che metterebbero a rischio la propria incolumità e quella dei colleghi. Stabilito dal cosiddetto “Accordo Stato-Regioni” il 22 Febbraio 2012, il programma è lo stesso per tutti i corsi e, tra i vari moduli d’esame, ve ne sono alcuni di notevole importanza: uno di questi è quello che tratta il piano giuridico-normativo, affrontando tutte le informazioni di carattere igienico e di sicurezza lavorativa.

Viene poi visto un modulo tecnico, inerente a tutte le tipologie di carrelli e alle loro caratteristiche, in cui si trattano le informazioni sulla guida, la stabilità e le tecnologie annesse. Parliamo, nello specifico, dell’elevatore in ogni sua parte, sia interna che esterna. Infine verranno eseguiti test teorici e pratici che, una volta superati, saranno necessari per rilasciare il documento che attesta l’abilitazione. Il corso avrà una durata di 12 ore.

Prendere il patentino per il Muletto a Monza e provincia

Energheia Impresa Sociale, via Appiani 1 , Monza

Fondazione Luigi Clerici, v.le Lombardia 210, Brugherio MB

Centro di formazione professionale Sandro Pertini, via Monte Rosa 10 Seregno MB

Gruppo Errepi, via Dante Alighieri 10, Lissone MB