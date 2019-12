Pet detective: compiti e percorso di studi

Vorresti lavorare con gli animali, ma diventare veterinario non fa per te? Niente paura: ci sono numerose nuove professioni, per stare a contatto con gli amici a quattro zampe. Ad esempio, la professione di pet detective, un vero e proprio professionista capace di ritrovare un animale smarrito.

Con tecniche d'indagine basate sul comportamento animale, tecniche utilizzate dai corpi di polizia e l’aiuto di cani da ricerca, il pet detective è in grado di riportare a casa dal suo proprietario il gatto o il cane perso.

Per praticare questa professione non sono richiesti titoli di studio, ma è importante possedere attitudini come l’amore per la natura, per il lavoro all’aria aperta e soprattutto per gli animali. Bisogna essere inoltre portati per la comunicazione, oltre che sensibili verso l’animale smarrito e i suoi proprietari.

Unica realtà in Europa ad utilizzare cani da ricerca per scovare la traccia degli animali smarriti e l’unica ad aver sviluppato un protocollo di pronto intervento tele-assistito in grado di ridurre al minimo i tempi di intervento, lo staff di petdetective.it agisce con le migliori tecniche di ritrovamento garantendo una buona percentuale di successo (82% di probabilità) con più di 1800 animali ritrovati finora. Al cliente che si rivolgerà a petdetective.it verrà assegnato un Pet Detective con il quale potrà comunicare via mail o telefonicamente tutte le volte che lo riterrà opportuno. Viene inoltre data la possibilità di accedere ad una guida online al ritrovamento, raggiungibile da qualsiasi dispositivo in maniera tempestiva. Il servizio comprende anche una campagna rapida Facebook, che in 48 ore garantisce 4.000 visualizzazioni dello smarrimento, geolocalizzate nella zona interessata.

Vuoi diventare pet detective? È necessario candidarti al sito, per poter frequentare i corsi professionali (a patto che risulterai idoneo). Dopo le lezioni in aula, farai anche esperienza sul campo: i casi sono tutti diversi, e le variabili da considerare davvero molte. La formazione si sviluppa in due step, ognuno dei quali corrisponde ad una figura con competenze e compiti specifici: Pet Detective P.R.O. e Pet Detective S.A.R. Il primo è un professionista capace di gestire al meglio gli smarrimenti degli animali da compagnia, e ha le competenze per profilare, identificare, confinare e catturare gli animali smarriti; il secondo ha frequentato un corso specifico per conduttori di cani da traccia e ha superato l'esame finale insieme al suo cane.