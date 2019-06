Perché scegliere un corso di teatro e dove frequentarlo a Monza

Le serie tv, così come le console, occupano gran parte del nostro tempo libero ormai. Un intrattenimento di qualità, considerando i grandi passi avanti compiuti in entrambi gli ambiti negli ultimi anni. Si consiglia però di non limitare tutto il proprio tempo fuori dall’ufficio a queste attività, che ci portano spesso a restare in casa, da soli. Svariate le alternative tra le quali scegliere, da poter integrare al proprio attuale stile di vita. Un chiaro esempio in tal senso è quello dei corsi di teatro. Ecco alcuni buoni motivi per decidere di salire sul palco.

Perché iniziare un corso di teatro

Iniziare a fare teatro vuol dire ritrovarsi in un universo antico, ben più grande di ogni singolo che decida di recitare in scena. Ci si ritroverà immersi in un gruppo ricco di persone di ogni età. Tutti dovranno esibirsi dinanzi agli altri, superando così la propria timidezza, sottoponendosi al giudizio altrui.

Al tempo stesso ci si renderà conto di star operando un lavoro non soltanto sul proprio carattere, ma anche sulle proprie capacità. Il percorso teatrale migliora infatti la memoria e consente di raggiungere nuovi livelli di concentrazione. Abilità utili anche in ambito scolastico e lavorativo. In scena tutti si aiutano e collaborano, migliorando le capacità di lavoro di squadra. Il collegamento col mondo lavorativo è molto stretto, come dimostra anche la possibilità di parlare ripetutamente in pubblico, migliorando questa skill, fondamentale per certi ruoli aziendali. Il motivo più importante per iniziare un corso di teatro è però indubbiamente quello di vestire numerosi abiti, vivendo innumerevoli vite differenti, in epoche vicine e lontane.

Corsi di teatro a Monza

Ecco alcuni indirizzi utili per chiunque volesse iniziare a seguire dei corsi di teatro a Monza:

Scuola Binario 7 – Via Turati, 8

Il Tempo Ritrovato - Via Pietro Micca, 61

Teatrando – Via Verdi, 77