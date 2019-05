Istituto alberghiero: perché sceglierlo e dove frequentarlo a Monza

Sono tantissimi gli sbocchi professionali che può dare un diploma di maturità presso un istituto alberghiero. Si tratta di un istituto pubblico o privato che prevede un percorso formativo della durata minima di 3 anni e massima di 5. Una possibilità per tanti ragazzi che possono ambire a lavorare nel settore della ristorazione o alberghiero. Grazie alla formazione data da quest’istituto si può diventare chef, cuochi, maître, responsabili di sala, sommelier, camerieri, barman, pasticceri, responsabili di mense aziendali e scolastiche, food and beverage manager o anche portiere, receptionist, tour operator, hostess, steward, guida turistica, animatore e manager di agenzia di viaggi.

Gli indirizzi previsti dall'istituto alberghiero

Il percorso di studi dell'istituto alberghiero prevede tre indirizzi specifici:

Enogastronomia (cuochi)

Servizi di sala e di vendita

Accoglienza turistica

Il percorso formativo prevede anche la partecipazione a stage presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, agenzie di viaggio o in altre strutture. Infine il conseguimento del diploma professionale quinquennale consente di iscriversi alle facoltà universitarie come Economia del Turismo o Ingegneria Gestionale. Non mancano infine corsi di alta formazione che consentono di acquisire competenze specifiche nei vari campi d’interesse.

Dove frequentare istituto alberghiero a Monza

Anche a Monza e in Brianza è possibile frequentare un istituto alberghiero. Ecco quelli presenti sul territorio:

Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa - Via Emilio Borsa, 45

Istituto Scolastico Don Carlo Gnocchi - Via dei Gaggioli, 2 Carate Brianza (MB)

I.P.S.S.E.C. “Adriano Olivetti” - Via Lecco, 12