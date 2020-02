Asilo a casa: cos’è la tagesmutter

Il termine è tedesco, e significa “mamma di giorno”: nella figura della tagesmutter sono racchiuse un’educatrice, una mamma, una tata e una babysitter.

Anche se non ancora molto conosciuta in Italia, la professione della tagesmutter è ormai presente nel nostro Paese da diversi anni, andando in aiuto ai genitori che non riescono a mandare i propri figli all’asilo nido per i costi elevati del privato, o per le lunghe liste d’attesa nel pubblico. La tagesmutter mette infatti a disposizione un appartamento dove ospita un numero di bambini dai 3 mesi ai 3 anni, che vengono seguiti con tutta la professionalità necessaria.

Non si tratta di una normale tata, però: per svolgere tale professione è richiesta la laurea in scienze dell’educazione, o in scienze della formazione. In alternativa è possibile frequentare un corso per tagesmutter rilasciato da un ente riconosciuto, con una durata che può essere compresa tra le 200 e le 400 ore a seconda della regione. Primo soccorso, manovre di disostruzione pediatrica, psicologia e basi di pedagogia sono alcune tra le materie trattate durante i corsi. L’importanza di questi corsi è data anche dalla progettazione delle attività da far svolgere ai bambini. Attività come laboratori di manipolazione, giochi in inglese, attività artistiche e musicali e via dicendo, tutte utili a stimolare la crescita dei piccoli. Una serie di certificazioni richieste, come l’abitabilità dei locali, gli impianti a norma e l’HACCP per gli alimenti rendono l’appartamento delle "mamme di giorno" un posto sicuro per i propri piccoli.

Un'alternativa da considerare, se non si può/vuole mandare il proprio bimbo all'asilo nido.

Tagesmutter a Monza

Baby360 - attivo a Monza, Nova Milanese e Seveso