Come e dove poter richiedere il bonus di 500 euro per i 18enni

Il 5 marzo si sono aperte le iscrizioni a 18App, iniziativa voluta dal Governo italiano che permetterà ai ragazzi/e classe 2001 di poter usufruire di 500 euro da spendere in prodotti culturali. Nello specifico, il "buono" potrà essere utilizzato per l'acquisto di libri e di musica, per i cinema e i concerti, i musei, l'accesso a parchi e monumenti e per specifici corsi.

In vigore dal 2016, il provvedimento ideato dall’esecutivo di Renzi è un’ottima opportunità per i giovani. Ma come fare per ottenerli? Per prima cosa bisogna registrarsi sul sito www.18app.italia.it, a patto di essere tra coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019.

Attenzione, però: per poter entrare nel sito, è necessario essere in possesso dell'identitià SPID. È bene dunque non arrivare impreparati: dal giorno del diciottesimo compleanno, ciascuno può chiedere (in posta oppure online, secondo diverse modalità) la sua identità digitale. Le registrazioni a 18App, per i nati nel 2001, saranno aperte fino al 31 agosto 2020; mentre la scadenza per spendere il bonus è fissata al 28 febbraio 2021.

Da quest’anno c'è anche una novità: tra i prodotti da acquistare col buono sono stati introdotti i prodotti dell’editoria audiovisiva. Tuttavia, si parla solo di singole opere audiovisive e non di supporti hardware finalizzati alla riproduzione o di abbonamenti per canali o piattaforme online.

Niente “furbate”, dunque: il Ministero dei Beni Culturali vigilerà sull’utilizzo corretto del buono. Ha infatti creato un elenco di negozi fisici e online in cui il bonus è spendibile, pubblicato sul suto di 18app.

Fino ad ora sono stati 1,2 milioni di ragazzi che ne hanno usufruito, per una spesa complessiva di 550 milioni di euro.