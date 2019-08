Come scegliere il liceo che fa al proprio caso

Avete deciso che dopo la scuola media frequenterete un liceo, ma non sapete ancora quale? Vediamo insieme quali sono le giuste valutazioni da fare per scegliere quello giusto, evitando ripensamenti a metà strada.

Considerando che l'orientamento è sicuramente un percorso fondamentale per arrivare alla scelta del giusto liceo, iniziamo col vedere quali sono le possibilità che esistono in Italia.

Liceo classico

Liceo scientifico

Liceo musicale e coreutico

Liceo linguistico

Liceo artistico

Liceo delle scienze umane

Perché scegliere il liceo

Una considerazione importante da fare, prima di scegliere un liceo, è quella di tenere bene a mente che la sua proposta formativa è quella di una cultura base di alto livello, che richiede un certo sforzo (maggiore rispetto alle scuole professionali e tecniche), e che molto probabilmente richiederà la continuazione degli studi all’università. Se avete quindi fretta di entrare nel mondo del lavoro il liceo non fa per voi, mentre se mettete l’istruzione al primo posto tra le vostre priorità, state facendo la scelta giusta.

Analizzare le proprie propensioni

Quando si sceglie un liceo è molto importante valutare le proprie propensioni e preferenze in tema di materie e argomenti più amati. Ad esempio, se vi annoia le letteratura e vi affascinano i numeri lo scientifico è la scelta giusta. Questo consiglio di base, però, da solo potrebbe non funzionare: le persone hanno mille sfaccettature, e una passione portrebbe anche essere momentanea o non così forte. Vi può anche piacere molto la musica, ma abbastanza da trasformarla in una professione? Avete una certa propensione per la riflessione, ma andate male nelle materie umanistiche? Vi sentite portati davvero per il liceo o siete piuttosto condizionati dai vostri genitori? Bisogna rispondere sinceramente a queste domande, e soprattutto pensare al lavoro che si vorrà fare.

Scegliere il liceo osservando il mercato del lavoro

Nella scelta delle scuole superiori è molto importante non lasciarsi influenzare solo dai propri sogni, ma guardare bene alle prospettive del mercato del lavoro. Cercate di vsualizzare voi e la società tra cinque anni, se non dieci, considerando quali potrebbero essere le competenze richieste in quel mondo, e quali saranno le professioni più in voga. Insomma, valutate bene quali saranno le prospettive che si presenteranno davanti a voi.

Partecipare alle giornate di orientamento

Sebbene i pareri di genitori e amici sono comunque delle valide guide, la cosa migliore da fare é partecipare alle giornate di orientamento organizzate ogni anno dalle scuole medie in collaborazione con gli istituti superiori. Si tratta di giornate durante le quali i professori della scuola superiore incontrano gli studenti per presentare l’istituto in cui lavorano, spiegandone caratteristiche, programma di studio e sbocchi professionali. I docenti, inoltre, saranno disponibili nel rispondere a tutte le domande fatte dai ragazzi, dando anche loro la possibilità di partecipare a dei test per capire meglio la scuola adatta.

Vicinanza, fama e pareri di studenti e genitori

Siete finalmente arrivati al momento della scelta, ma ci sono diversi licei classici, scientifici o musicali a portata di mano, comodamente raggiungibili o comunque non lontani da casa. Il consiglio utile è quello di sentire il parere di genitori e studenti che frequentano le scuole in questione, facendovi dare una mano dai vostri genitori, che potrebbero avere qualche idea in più di voi, e comunque risultare più autorevoli (non tutti amano parlare di faccende private e personali con un ragazzo). Così, avrete un quadro davvero completo.

I licei di Monza

Liceo Statale Carlo Porta, via della Guerrina,15, Monza

Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza Nanni Valentini, via Giovanni Boccaccio, 1, Monza

Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi, via Sempione 21, Monza

Liceo Classico e Musicale Bartolomeo Zucchi, piazza Trento e Trieste 6, Monza

Liceo Artistico Preziosissimo Sangue, via Lecco 6, Monza

Liceo Musicale Vincenzo Appiani, via Monte Amiata 60, Monza