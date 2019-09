Come si diventa pilota d’aereo

Quella per il volo è una passione che accomuna molti ragazzi i quali, preso il diploma, decidono di seguire il percorso che li porterà a diventare pilota d’aerei.

Vediamo dunque insieme quali sono i requisiti necessari e gli esami che bisogna superare per intraprendere questa professione.

Il requisito primo per diventare piloti d’aerei di linea è l’idoneità psico-fisica, che si ottiene superando una visita medica presso i centri di medicina legale dell’Aeronautica Militare o l’ambulatorio della Sanità Marittima del Ministero della Salute.

Le classi di accertamento sono due, a seconda della licenza che si conseguirà.

II classe : è la prima da ottenere, e da sola permette di ottenere la licenza di pilota privato .

: è la prima da ottenere, e da sola permette di ottenere la licenza di . I classe: rappresenta l’idoneità successiva, necessaria per diventare pilota commerciale e di linea.

Prima licenza, PPL

Proseguendo nel percorso, ci si potrà iscrivere ad una scuola di volo approvata dall’Enac, grazie alla quale si potrà frequentare un corso per ottenere la prima licenza chiamata PPL (Private Pilot License), ovvero licenza di pilota privato.

Questo corso prevede una parte iniziale teorica e successivamente una parte pratica su un simulatore di volo, seguita da un’altra su un velivolo vero e proprio. Effettuate 47 ore di volo pratico (37 in doppio comando con istruttore e 10 in solitaria), e un esame teorico-pratico presso l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), si potrà avere la PPL, licenza che abilita a condurre un aereo privato con passeggeri non paganti. Questa licenza ha un costo complessivo di circa 10 mila euro.

Seconda licenza, CPL

Una volta ottenuta la PPL, il percorso può proseguire con la CPL (Commercial Pilot License), ovvero la licenza di pilota commerciale, la quale permette di lavorare su aeromobili come anche di diventare istruttore. Per poter frequentare questo corso sono necessarie 150 ore di volo da pilota comandante. Dopo diversi addestramenti, si potrà svolgere l’esame per ottenere la CPL, il cui corso ha un costo complessivo di 35 mila euro.

Terza licenza, ATPL

Essendo in posseso della CPL, si potrà proseguire nel percorso utile all’ottenimento dell’ATPL (Airline Transport Pilot License), il brevetto per diventare piloti di linea che consente di lavorare nelle compagnie aeree. Diversi sono gli esami da superare per ottenere l’ATPL, tra cui quelli di legislazione, meteorologia e navigazione aerea.

Quest’ultimo brevetto comprende due idoneità, una prima teorica (Frozen ATPL) e una completa (Full ATPL). Per condurre un aereo di linea come comandante è necessaria la Full ATPL, conseguita con 1500 ore di volo totali. Prima di ottenere questa idoneità, bisogna aver preso la Frozen ATPL, che prevede il superamento di tutti gli esami teorici. L'ultima tappa necessaria per diventare pilota di linea ha un costo complessivo di circa 100 mila euro.

È comunque possibile che alcune compagnie aeree richiedano dopo l’ATPL delle specializzazioni ulteriori come il volo in montagna, il volo acrobatico oppure la qualifica di istruttore di volo.